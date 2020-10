Kieran Trippier ratera Angleterre-Danemark pour une affaire de paris

Il a joué tout le match pour l’Angleterre contre les Diables rouges dimanche, mais ne cherchez pas Keiran Trippier sur le terrain contre le Danemark ce mercredi (toujours en Ligue des Nations) : le joueur anglais de l’Atletico Madrid a quitté sa sélection pour "raisons personnelles", mais le site spécialisé The Athletic annonce qu’il doit en fait être entendu dans une affaire de paris frauduleux.

Selon The Athletic, Trippier (30 ans) doit être entendu par la Fédération anglaise à propos d’un comportement contraire aux règles en vigueur autour des paris sportifs. Il risquerait même une suspension de six mois pour une affaire concernant des mouvements suspects lors du passage du joueur de Tottenham à l’Atletico de Madrid en 2019. The Athletic parle de mises placées par "un petit groupe d’amis après des conversations sur WhatsApp" (le service de messagerie très répandu).

Le règlement de la Fédération anglaise interdit aux joueurs de partager des informations qui pourraient mener à ce genre de manœuvres financières.

Trippier a déjà reconnu il y a plusieurs mois collaborer pleinement à l’enquête, en précisant qu’il n’avait jamais retiré aucun bénéfice de paris touchant au football. Mais il n’est pas le premier footballeur anglais impliqué dans une tourmente du genre : en début d’année l’ancien joueur de Liverpool Daniel Sturridge a été suspendu 4 mois de toute activité dans le football pour avoir fourni des informations à propos de son transfert éventuel de Liverpool à Séville en 2018.