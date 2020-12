Kevin De Bruyne repris dans le Onze de l'année 2020 lors de la cérémonie FIFA The Best - © DAVE THOMPSON - AFP

Ecosse - Belgique : 09 septembre 2019 (0-4) - Qualifications Euro 2020 - 09/09/2019 Les Diables rouges sont facilement venus à bout de l’Ecosse à Hampden Park (0-4). Beaucoup plus concernés qu’à Saint-Marin, les joueurs de Roberto Martinez ont plié la rencontre en une demi-heure. Le temps pour De Bruyne de délivrer trois caviars à Lukaku, Vermaelen et Alderweireld. Le maestro de City a ponctué sa partition en marquant lui-même le quatrième but belge. Avec un 18/18, les Belges sont toujours invaincus dans le groupe I et sont quasiment qualifiés pour l’Euro 2020.