Kevin De Bruyne, repris dans le Onze de l'année 2020 FIFA, termine 5e meilleur joueur de l'année

Kevin De Bruyne figure dans le Onze de l'année 2020, le FIFA FIFPro World 11, dévoilé jeudi soir lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards Kevin De Bruyne, meilleur passeur de Premier League la saison dernière, a été élu Joueur de l'année en Angleterre cette année. Thibaut Courtois (Real Madrid) et Toby Alderweireld (Tottenham) figuraient dans la liste des 55 joueurs présélectionnés mais n'ont pas été retenus dans le Onze de l'année, composé grâce aux votes des footballeurs professionnels du monde entier.

5e du trophée The Best

Le natif de Tronchiennes a terminé 5e du referendum du Joueur de l'année 2020, selon les résultats publié par la FIFA. Le Diable Rouge de Manchester City a reçu 26 points, tandis que le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich) a été élu avec 52 points, devant le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus/38) et l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone/35). Le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) est 4e avec 29 points.

L'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool/25), le Français Kylian Mbappé (PSG/19), l'Espagnol Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool/17), le Brésilien Neymar (PSG/16) et le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool/13) complètent le top 10.

Ce sont les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, ainsi qu'un groupe de plus de 200 journalistes et des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre, qui ont participé à ce vote.

Kevin De Bruyne s'est retrouvé 18 fois en tête du vote des capitaines et sélectionneurs. Roberto Martinez a placé De Bruyne à la 1e place, devant Lewandowski et Alcantara. Vital Borkelmas, sélectionneur de la Jordanie, a également placé KDB en 1e place, tandis que Johan Walem, sélectionneur de Chypre, a voté, dans l'ordre, pour Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski.

Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, a placé Kevin De Bruyne sur la 3e marche de son podium personnel, derrière Robert Lewandowski et l'Espagnol Sergio Ramos, coéquipier du Brainois au Real Madrid.

Capitaines de leurs sélections nationales, Lewandowski, Ronaldo et Messi ont également pu voter. Le Polonais a choisi, dans l'ordre, Alcantara, Neymar et De Bruyne. Ronaldo a opté pour Lewandowski, Messi et Mbappé. Messi a voté pour Neymar, Mbappé et Lewandowski.