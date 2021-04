Kevin De Bruyne réagit à la Super League : "C’est le bon moment pour trouver une solution ensemble"

La Super League a peine créée, déjà les réactions fusent. Kevin De Bruyne en fait partie.

Je sors d’une petite ville de Belgique avec un rêve de jouer au plus haut niveau possible. J’ai joué dans le championnat belge, allemand et anglais. Et j’ai aussi fièrement représenté mon pays. J’ai travaillé en vue de gagner l’ultime. Avec tous les événements qui se sont déroulés ces derniers jours, c’est peut-être le bon moment pour que tout le monde se réunisse et essaie de trouver une solution. Nous savons que le foot, c’est un gros business. Mais je suis toujours ce petit garçon qui adore jouer au football. Il ne s’agit pas d’une entité dans ce cas, il s’agit du football dans le monde entier. Continuons d’inspirer la prochaine génération de footballeurs et faisons rêver les fans."