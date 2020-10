Kevin De Bruyne élu meilleur milieu de terrain par l'UEFA, Lewandowski meilleur joueur

Interrogé sur ses capacités, De Bruyne a décrit les éléments les plus importants à soigner pour performer en tant que milieu de terrain. "Je pense que le mental fait beaucoup. En tant que milieu de terrain, il faut essayer d’anticiper ce qu’il va se passer. Essayer de trouver des espaces sur le terrain que l’on peut exploiter. Il faut faire en sorte de mettre mes équipiers dans les meilleures conditions et je pense être assez bon dans ce rôle."

The @UEFA Midfielder of the Season 19/20 ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/v6sakQvzuu

Lewandowski meilleur joueur, le Bayern rafle tout

Les autres titres attribués ce jeudi ont été raflés par le Bayern. Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de la dernière saison européenne ainsi que meilleur attaquant. Le Polonais a été préféré à son équipier et gardien Manuel Neuer et au Diable Rouge Kevin De Bruyne, premier Belge à monter sur le podium de ce trophée. Manuel Neuer et Joshua Kimmich ont été élus meilleur gardien et meilleur défenseur alors que son coach Hansi Flick a été choisi comme meilleur entraîneur.

A 32 ans, le Polonais a été le principal artisan du triplé Championnat-Coupe d'Allemagne-C1 du "Rekordmeister", empilant 34 buts en Bundesliga et 15 sur la scène européenne.

Canonnier toujours aussi clinique, "Lewy" a brisé une double malédiction: l'échec sur lequel il était resté en 2013, finaliste malheureux de la Ligue des champions avec Dortmund face au Bayern, et sa propre difficulté à être décisif dans les dernières marches du tournoi continental.

Auteur d'un feu d'artifice en huitièmes de finale face à Chelsea (trois buts et quatre passes décisives), il y a ajouté un but en quarts, lors de l'humiliation infligée à Barcelone (8-2), et un en demi-finale face à Lyon (3-0).

Chez les Dames, la Danoise Pernille Harder (Chelsea) a reçu le prix de meilleure joueuse de la saison.