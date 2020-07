Kevin De Bruyne égale l'immense record d'assists de Thierry Henry

Revanche sur 2019

Kevin De Bruyne, roi de la passe - © Tous droits réservés

Kevin De Bruyne a débuté cette saison 2019-2020 sur un mode majeur : cinq assists et un but lors des quatre premières rencontres de la saison de Premier League. Le Belge, revanchard, sortait d'une saison 2018-2019 minée par les blessures, quand bien même Manchester City n'avait pas eu besoin de son milieu de terrain à 100% pour aller chercher son sixième titre de champion d'Angleterre.

Rétabli de ses problèmes au genou et au mollet, il rayonne à nouveau sur une équipe de City qui ne parvient pourtant pas à suivre la cadence de Liverpool. Une défaite à Norwich et contre Wolverhampton mettent les Skyblues à distance respective de la machine qu'est l'équipe de Liverpool dès le début de saison.

Mais les statistiques personnelles, elles, suivent sur l'ensemble de la saison. De Bruyne est aujourd'hui le joueur le plus décisif du championnat d'Angleterre. Avec 13 buts et 20 assists, il réussit le tour d'être non seulement le meilleur pourvoyeur d'assists de son équipe, mais également son troisième meilleur buteur, derrière Sergio Agüero et Raheem Sterling.