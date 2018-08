Karius ovationné par des supporters de Liverpool pas rancuniers

Pour son retour à Anfield depuis sa malheureuse performance contre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, Loris Karius s'est fait ovationner par les supporters Reds.

Le 26 mai dernier le gardien allemand a vécu la pire soirée de sa carrière. En finale de coupe d'Europe contre le Real Madrid, il offre le premier but aux Merengues sur un mauvais dégagement de la main contré par Benzema dans ses filets. En fin de match, un moment d'errance voit un tir flottant de Bale lui glisser d'entre les mains. Score final 3-1 pour les madrilènes.

Hier soir, lors du match de préparation face au Torino il est entré en cours de jeu à la place d'Allison Becker, la nouvelle recrue qui est désormais le numéro 1 titulaire de l'équipe. À cette occasion, il a eu la bonne surprise d'être applaudi par les fans de Liverpool.

Sur son compte Instagram, le concerné a tenu a remercier les fans. " Thank you Anfield for this reception!" (Merci Anfield pour cette accueil)