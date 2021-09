Karim Benzema est-il vraiment un candidat au Ballon d'Or ?

La hype monte de manière vertigineuse depuis cette semaine dans les médias français et espagnols. Et si Karim Benzema créait la surprise en remportant le Ballon d'Or 2021 ? Vertigineux avec le Real Madrid, de retour en grâce avec l'Equipe de France, l'ancien Lyonnais a des arguments à faire valoir face à la concurrence, dont Lionel Messi, Robert Lewandowski ou Jorginho. Quels sont les pour et les contre désigner l'attaquant du Real Madrid comme le meilleur joueur de l'année 2021 ?

Pour : l'amour du jeu

A la fois numéro neuf et meneur de jeu de son équipe, Karim Benzema présente un profil hybride unique au plus haut niveau mondial. Il dicte à la fois le tempo offensif et effectue le premier pressing à la perte de balle. "C'est un attaquant complet, dans tous les sens du terme", décrivait cette semaine Carlo Ancelotti, à la suite du 200e but inscrit en Liga par Karim Benzema. L'humilité avec laquelle il est revenu en Equipe de France pour l'Euro 2020 l'a honoré. Dans la contre-performance de la bande à Didier Deschamps, c'est lui qui présentait le meilleur bulletin de notes des trois éléments offensifs, devant Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Son but en huitième de finale aura achevé de convaincre le monde du football qu'il est l'un des meilleurs techniciens à jouer au football en 2021.

1-1 : But de Karim Benzema - France - Suisse - 28/06/2021 La France égalise ! Sur une récupération haute, la France repart à l'assaut de la surface suisse. Kanté joue pour Griezmann qui recentre sur Mbappé. Le Parisien joue un petit ballon dans l'espace pour Benzema qui s'emmène la sphère miraculeusement avant d'aller crucifier Sommer de près ! Superbe !

Pour : les statistiques en Espagne

"Il a marqué huit buts et cela pourrait vous faire oublier à quel point il est important pour l'équipe". Ancelotti a trouvé la formule pour décrire le début de saison de KB Nueve. 6 matchs, 8 buts et 7 assists en Liga qui permettent au Real Madrid de trôner en tête. Son insolente réussite se lit dans le sillage de la saison dernière, où il avait porté des Merengues apathiques à bout de bras, signant 23 buts pour échouer à deux points de l'Atlético Madrid. Idem en Ligue des champions, où le Real de Zidane s'était retrouvé en demi-finale avant de coincer face à l'organisation géniale de Chelsea. L'attaquant français s'est progressivement libéré de l'étiquette de lieutenant absolu de Cristiano Ronaldo pour faire jaillir l'ogre statistique qui sommeillait en lui. Il n'en faut pas plus pour la presse espagnole, elle a choisi son camp. Pour Marca : "Lewandowski empile des statistiques froides pendant que Benzema fait de l'art". Le Polonais, auteur de 41 buts la saison passée pour anéantir le record de Gerd Müller, appréciera.

Contre : l'absence de titres

C'est peut-être la froideur des chiffres qui fera défaut à Karim Benzema, car le collège des votants ne se résume pas aux romantiques du football. Certains préfèrent les titres collectifs et à ce jeu-là, Benzema n'en renseigne aucun la saison dernière. Le dernier exercice de Zidane en tant que leader de la maison blanche a laissé un arrière-goût frustrant : deuxième en Liga, demi-finaliste en Ligue des champions et éliminé rapidement en Copa del Rey, c'est trop peu. C'est en revanche un point qu'il partage avec Leo Messi, sextuple vainqueur de la boule d'or et candidat automatique au titre suprême depuis 2007, sa saison fut-elle moyenne, bonne ou excellente. A vrai dire, les vainqueurs des titres majeurs cette saison (Ligue des champions et Euro) l'ont emporté sans qu'une vraie individualité ne s'impose comme "ballondorisable". Ni Chelsea (où l'on aurait volontiers cité N'Golo Kanté s'il n'avait pas eu un Euro difficile dans la foulée) ni Gigi Donnarumma (élu meilleur joueur de l'Euro mais handicapé par son poste et par ses prestations en club) ne pourront véritablement donner le change aux trois stars pressenties. A ce jeu, un seul joueur a brillé dans les deux tournois majeurs : Jorginho. L'Italien de Chelsea, quoiqu'il arrive élu Joueur UEFA de l'année, compte énormément d'arguments en sa faveur. Pour un sacre "à la Luka Modric" ? Selon les informations de l'Equipe, la cérémonie pour la remise du Ballon d'Or se déroulerait le 29 novembre. Les nommés seraient connus dès le 8 octobre.