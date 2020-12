Karim Belhocine : " Vous pouvez rechercher toutes mes interviews, je n'ai jamais parlé du top 4 "

Victoire importante ce samedi soir des Carolos en déplacement à Saint-Trond. Une victoire que Karim Belhocine attendait depuis le 31 octobre et la victoire des Zèbres contre le Cercle de Bruges (3-0). " C’est un match où les deux équipes avaient besoin de l’emporter. On était bien organisé. Je suis super content pour Mama (Mamadou Fall, le premier buteur carolo) et pour l’équipe. On aurait pu faire le break, on ne l’a pas fait mais je suis très content pour les joueurs. C’est une victoire qui leur appartient ".

« Je n’ai jamais parlé du top 4 » Charleroi avait entamé la saison sur les chapeaux de roues avec un impressionnant 18/18. Les hommes de Karim Belhocine gagnaient tout, avec la manière. Et puis les Zèbres ont commencé à enchaîner les contre-performances. Mais même pendant la période faste il n’a jamais été question du top 4 pour le coach carolo. " Vous parlez de top 4. Moi je vous parle du match de ce soir et de celui de mardi (ndlr : déplacement au Cercle de Bruges). Vous pouvez rechercher toutes mes interviews je n’ai jamais parlé de top 4. Parce pour aller dans le top 4 il faut gagner les matchs. Il ne faut pas le dire avec la bouche, il faut le faire avec les gestes sur le terrain. On a eu une période plus difficile, on a senti une équipe qui avait envie de revenir. Je suis très fier des garçons et de ce qu’ils ont fait ce soir. Ils l’ont d’abord fait pour eux".

« Je pense au match de mardi et puis on verra » Les Carolos vont enchaîner encore trois matchs avant la trêve. Un programme chargé avec un déplacement au Cercle de Bruges, une visite d’Anderlecht et un choc à l’Antwerp. Karim Belhocine ne se projette pas à long terme. " Vous allez dire que je suis bizarre, ou spécial. Moi je pense au match qu’on a joué ce samedi et à mardi. Et après on verra. C’est clair que la récupération sera importante comme on a une rencontre tous les 3 jours mais on travaille au jour le jour ".

