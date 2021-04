Karim Belhocine tire un premier bilan de la saison de Charleroi: "On n'a pas été à la hauteur"

Le Sporting de Charleroi a touché le fond ce samedi soir à Gand, en s'inclinant 4-0. Une nouvelle défaite qui met un terme aux espoirs de play-offs 2.

Karim Belhocine, le coach carolo, était particulièrement triste et déçu après la nouvelle défaite des Zèbres, qui enchaînent un 8e match consécutif sans victoire: " Je suis très déçu pour les joueurs, pour le staff, pour le club, pour tous les gens qui travaillent pour le Sporting. Nous les acteurs du foot, on n’a pas été à la hauteur, et c’est pour cela que je le vis mal. Dans la vie et dans le football j’aime rendre ce qu’on me donne et là on l’a pas fait et c’est ce qui me rend triste et déçu. Il reste un match et il faudra le jouer à fond pour bien finir et lorsqu’on finit bien ça te permet de bien reprendre après. L’essentiel est de se retrouver au dernier match sur de bons rails ".

Je n'ai pas à résister ou pas, ce n'est pas moi qui prend les décisions

Reste à voir si le pilote de la locomotive carolo sera encore aux commandes la saison prochaine. Sera-t-il capable de résister à un tel bilan? " Je n'ai pas à résister ou pas, ce n'est pas moi qui prend les décisions. Moi j’ai juste à travailler d’ici la fin de la saison. On est dans le monde du football et quand ça ne va pas on fait des bilans et le premier qui trinque c’est toujours l’entraîneur. C’est comme ça, on a accepté d’être dans ce monde-là, c’est comme ça. Si c’est moi qui suis responsable de tout ça alors je l’accepte. Je suis déçu et pas fier. Mais l’important ce n’est pas Karin Belhocine, c’est la structure, le club et les supporters " a confié le coach carolo au micro de Mathieu Istace.

Cela dit pas de quoi baisser les bras pour Karim Belhocine qui a envie de terminer cette saison compliquée sur une bonne note: "

" C’est un moment très difficile ce soir mais ce n'est pas pour ce que je baisse les bras. Il reste encore un match a jouer. Et puis on ne va pas oublier tout ce qu'on a fait. L'année passée, on a fait la meilleure saison de Charleroi, je ne vais pas dire de tous les temps, mais en tous cas depuis les play-offs 1. On a terminé 3e, on a fait l’Europa League, bon c’est vrai que depuis pas mal de temps c’est moins bon, c’est dommage on était bien parti. Même si je suis très déçu pour tout le club on dira que c’est la vie ".