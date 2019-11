Karim Belhocine : la taille patron

16 points sur 18 et une place bien ancrée dans le Top 6 avec un match de moins (contre le FC Bruges). Le sporting de Charleroi carbure à plein régime. Sa réussite, c'est aussi celle d'un homme : l'entraîneur Karim Belhocine.

Dire que Charleroi gère bien l'après-Mazzu est un euphémisme. Comme le souligne son homme fort, Mehdi Bayat : "Ça devait être une année de transition, et finalement ça se transforme en une année de confirmation".

Une confirmation pas nécessairement attendue et qui porte un nom, une griffe : celle de Karim Belhocine. L'analyste Edward Still en décortique la méthode : "On voit clairement la patte de Belhocine, qui accepte de ne pas avoir le ballon (ndlr : Charleroi est l'une des équipes qui affiche le plus faible pourcentage de possession), accepte de faire très peu de passes (ndlr : le sporting est dernier à ce classement), mais c'est l'une des meilleures défenses du championnat… Donc, il a mis en place une structure, une organisation et une stabilité défensive sur laquelle il se repose, qui est très importante et du même niveau que le Standard. On a une équipe du sporting qui est défensivement bien en place et qui présente le meilleur taux d'efficacité sur contre-attaque".

J'ai de bons joueurs de contre-attaque

Deuxième défense, meilleure équipe sur contre-attaque et troisième bilan en déplacement. Autant de données cohérentes, qui se rejoignent et que prolonge Karim Belhocine : "J'ai des joueurs qui ont envie dans chaque match, que ce soit à domicile ou en déplacement, de prester et de se battre ensemble. Après, on ne va pas nier non plus qu'on possède de bons joueurs offensivement en contre-attaque, ce qui me facilité les choses. Défensivement, on se bat tout ensemble. Offensivement, on essaie de créer des choses. Pour le moment ça marche, donc tant mieux."

La méthode Belhocine, ce ne sont pas que des chiffres ou des séances de théorie sur tableau noir, c'est aussi un passé récent de joueur, des joueurs dont il connaît les besoins et attentes (en terme de séances, de jours de congé, de rapports humains,...) et qui le lui rendent bien.

Et puis Belhocine, c'est un homme dont la trajectoire individuelle se reflète dans celle de son club. Mehdi Bayat : "Karim, c'est lui-même qui m'a convaincu de l'engager. Parce que il a le profil Charleroi. C'est quelqu'un qui, toute sa carrière, a dû travailler plus que les autres. C'est quelqu'un qui n'était pas talentueux, mais qui s'est toujours rendu indispensable dans les équipes où il évoluait en tant que joueur, en tant que leader dans les vestiaires par lesquels il est passé. Et puis, surtout, je pense que si Hein Vanhaezebrouck a toujours voulu l'avoir à côté de lui, ce n'est pas sans raison".

Jeu direct, contact direct. Avec les joueurs, les supporters et la direction. L'ensemble est cohérent et explique la réussite actuelle de Belhocine à Charleroi.