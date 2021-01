Karim Belhocine : "Je ne sais pas si c'est un retour vers la recette qui faisait notre succès"

Après une longue période de vache maigre, Charleroi a retrouvé des couleurs ce samedi soir en s'imposant sur la pelouse de Courtrai (1-3) Une victoire, la première en 2021, qui fait évidemment du bien au moral.

"Les joueurs avaient envie de faire quelque chose, on a bien entamé le match. On était bien dans les duels, on essayait de conserver la balle et d'aller de l'avant malgré un terrain difficile et on l'a bien fait, on a ouvert le score. Je peux féliciter les joueurs ce soir" explique laconiquement Karim Belhocine, le coach des Zèbres, au micro d'Eleven.

Face au KV, Charleroi a marqué sur son premier tir cadré et longtemps tenu la baraque en défense. Témoin d'un Sporting solide et efficace, comme en début de saison.

"Je ne sais pas si c'est un retour vers la recette qui faisait le succès mais en tout cas la semaine dernière on avait déjà bien joué et mérité plus. Ce soir on a encore fait le match qu'il fallait, il faut continuer. Quand tout allait bien, je ne me suis pas enflammé. Quand on a eu quelques résultats difficiles, on a essayé de rester calmes et donc maintenant aussi. C'est bien pour le groupe, c'est bien pour le club et les supporters" tempère le T1 carolo.

Avant de conclure, toujours aussi laconiquement : "On a fait un partage la semaine dernière, on gagne aujourd'hui, c'est tout ce qui est important pour moi. On va savourer ce soir et se remettre au travail demain..."

Prochain rendez-vous pour les Carolos, mercredi prochain en Coupe contre Westerlo.