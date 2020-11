Karim Belhocine : "Il faut plus de constance pour gagner des matchs à l'extérieur"

Karim Belhocine a effectué un bref retour sur le partage entre Malines et Charleroi au micro d’Eleven Pro League. "Je pense qu’on aurait pu gagner. Malines a mené au score et on a eu une première mi-temps où ils ont fait des belles choses. On a bien réagi quand on était dans les cordes en se créant de grosses occasions. Je suis un peu déçu mais Malines a fait un bon match. Chaque équipe a eu des temps forts. Je trouve qu’on en a eu plus qu’eux, mais on prend nos buts trop facilement. Il faut qu’on soit plus constant pour gagner des matchs à l’extérieur."

Il ne s’est pas attardé sur le penalty provoqué par Steeven Willems, pas plus que sur la position très avancée de Nicolas Penneteau sur le deuxième but. "Je râle un peu plus sur les deux premiers buts, pas sur le penalty. Sur le premier but, il n’y a pas faute sur le premier coup franc. Petite erreur, grosses conséquences. Puis sur le deuxième but, De Camargo a trop d’espace pour frapper. Sorti de son contexte, c’est toujours bien de prendre des points ici."

Enfin, le coach a protégé Shamar Nicholson, auteur de deux gros ratés pendant le match. "C’est vrai qu’il en rate deux grosses. Si c’était simple, tout le monde serait footballeur professionnel. Je ne peux pas en vouloir au joueur, je ne connais pas de joueur qui fait exprès de rater une occasion. On est humains."