Karim Belhocine après la défaite de Charleroi : "c'est un moment difficile, il nous faut une réaction collective"

Karim Belhocine a analysé la nouvelle défaite des Carolos face à Waasland-Beveren au micro d'Eleven Pro League. "On a joué face à une équipe qui a joué son match au vu de sa position au classement. On a pris ce but et ce carton, puis on a essayé de revenir. On a eu des situations et quand on s’est découvert, on a pris le deuxième but."

Interrogé par le journaliste sur l'éventuel point commun entre les défaites récentes de Charleroi, Belhocine cherche les réponses. "On a des grosses occasions de marquer ou de faire le break et puis il nous arrive de nous découvrir… On est moins en réussite dans les deux surfaces, c’est le point commun."

Alors que Charleroi accumule les rencontres et que Belhocine n'a pas pratiqué énormément de rotation dans la première partie de la saison, la question d du manque de fraîcheur physique des Carolos est posée. Mais elle est écartée par le T1. "Physiquement, on était bien dans le match car même à dix on était encore présents, on a poussé pour aller chercher l'égalisation. Il y a des moments dans le football où ça tourne moins bien pour vous, vous avez des opportunités et le ballon ne tourne pas dans votre sens. Des fois, on est moins en confiance, on réussit moins."

Belhocine ne s'en cache pass : "il est clair qu’on peut dire que le moment est difficile. On doit avoir une réaction ensemble. L’avantage que j’ai, c’est qu’on a un bon groupe. On a des gens qui veulent travailler pour voir ce qui a été mal fait. Le plus important c’est de regarder ce qui ne veut pas et d’être solidaire. Il faut garder cette confiance qui fait qu’un footballeur peut se surpasser."