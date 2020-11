Juventus – Cagliari : Doublé de Cristiano Ronaldo qui a marqué 60 buts en 69 matchs de Serie A - © MIGUEL MEDINA - AFP

Doublé de Cristiano Ronaldo face à Cagliari - Série A - 21/11/2020 Depuis ce samedi matin les rumeurs parues dans le quotidien espagnol Marca, renvoie Ronaldo au Real Madrid… Une information largement commentée. Un retour peut-être… Mais sans doute pas dans les mois qui viennent et sans doute pas non plus comme joueur.Des rumeurs qui ne semblent pas perturber l’attaquant Portugais qui a planté deux roses dans le but sarde. C’est Morata qui est a l’assist pour le premier but de la soirée CR7. A la 38e minute, Ronaldo, idéalement servi par son équipier espagnol, réalise deux crochets avant de placer magistralement le ballon entre trois défenseurs. Moins de 5 minutes plus tard corner pour la Juve. Ronaldo surgit et plante son 60e but en 69 matches de Serie A une moyenne affolante pour l’attaquant de 35 ans. Cristiano Ronaldo est désormais co-meilleur buteur de la Série A, avec Zlatan Ibrahimovic (8 buts chacun). La Juve prend provisoirement la 2e place du championnat à un point de l'AC Milan qui jouera ce dimanche à Naples.