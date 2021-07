Jupiler Pro League: Charleroi, Gand, Genk et l'Antwerp peuvent-ils renverser la hiérarchie?

Ce week-end, la Jupiler Pro League fait son retour. Chaque nouvelle saison est attendue. Chaque exercice réserve tout un tas de choses et notamment son lot de surprises. Dans ce papier, nous allons nous intéresser non pas aux favoris mais aux outsiders. Ces clubs qui pourraient renverser la hiérarchie pré-établie. On parle de Genk, La Gantoise, l’Antwerp et du Sporting de Charleroi. ►►► À lire aussi :

Un coach inexpérimenté à la tête des Zèbres

Commençons par le seul club wallon de cette liste: le Sporting de Charleroi. Les Zèbres espèrent vivre une meilleure saison que l’an dernier. Les Carolos ont fini le dernier exercice à la 13ème place du classement. Cette position a coûté cher à l’ancien entraineur, Karim Belhocine. D’un commun accord, l’entraineur français et la direction ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Les Hennuyers sont maintenant dirigés par Edward Still. Ancien adjoint d’Ivan Leko au club de Bruges, l’entraineur carolo pourrait s’inspirer de son ancien mentor. Jeune entraineur, âgé de 30 ans, le coach des Zèbres connaitra sa première expérience en tant que T1 cette saison. Passionné par les statistiques avancées, il pourrait sortir quelques bons coups de son chapeau. Au niveau du mercato, le club enregistre les arrivées d’Hervé Koffi, Stélios Andreou ou encore Stefan Knezevic. Quelques jeunes de l’académie ont intégré le noyau professionnel: Reda Akbib, Anthony Descotte et Jackson Tchatchoua. Côté départ, les Zèbres ont perdu leur gardien, Nicolas Penneteau. Le portier a décidé d’évoluer sous les couleurs du Stade de Reims. Christophe Diandy, libre de tout contrat, a rejoint l’Excelsior Mouscron.

5 images

Gand et Yaremchuk, les troubles fêtes?

Passons de l’autre côté de la frontière linguistique. A Gand, l’équipe est toujours sous la tutelle de Hein Vanhaezebrouck. Les Buffalos ont terminé à la septième place du classement l’an dernier. Les Gantois ont arraché in extremis leur ticket pour l’Europe lors des plays-off. Ils avaient battu Malines 1-2. L'équipe de Hein Vanhaezebroeck s'est renforcée lors du mercato estival. Les Buffalos ont recruté dans les différents secteurs du jeu. Pour le poste de gardien, Louis Fortin, joueur né en 2002, complète le poste de gardien. Il évoluera derrière Sinan Bolat et Davy Roef. En défense, Gand enregistre l'arrivée de deux nouvelles recrues: Christopher Operi et Joseph Okumu. Au milieu, Julien De Sart et Andrew Hjulsager rejoignent également le noyau. En attaque, Gianni Bruno et Vakoun Issouf Bayo complètent la formation gantoise. Mais le plus important pour les Bufallos, ils ont su garder, pour l'instant, leur attaquant-vedette: Roman Yaremchuk. L'avant-centre s'est illustré lors de l'Euro 2020. Avec sa sélection, le numéro 7 des Buffalos a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. Sous la tunique gantoise, le joueur ukrainien a inscrit 44 buts et réalisé 12 assits en 97 apparitions en Jupiler Pro League. Le numéro 9 de la Zbyrna sera donc un élément essentiel pour le coach gantois s'il reste du côté de la Ghelamco Arena. Histoire de jouer encore un peu plus les trouble-fêtes.

5 images

Genk: roulez jeunesse

L'an dernier, Genk a terminé à la quatrième place de la phase classique. Le coach, John van den Brom, a repris l'équipe en cours de saison. L'ancien entraineur des Mauves a remplacé Jess Thorup qui est parti rejoindre le FC Copenhague. L'appel du club danois était trop fort pour l'ancien coach des Buffalos. Face à cette réalité, les pensionnaires de la Luminus Arena ont donc dû trouver un successeur. Les dirigeants du club ont eu du flair car l'équipe de John van den Brom a accroché la deuxième place lors des play-offs. Grâce à cette position de dauphin, le club limbourgeois obtient son ticket pour le 3ème tour préliminaire de la Ligue de champions. Ils affronteront le Shaktar Donetsk. Genk s'est aussi bien renforcé durant le mercato. Les limbourgeois comptent 6 arrivées. Le transfert phare du club? Le jeune Carel Eiting formé à l'Ajax d'Amsterdam. Le milieu défensif de 23 ans a coûté 4 millions d'euros. La caractéristique de cette équipe? Le club limbourgeois se focalise sur les jeunes joueurs. En effet, 20 joueurs sur les 29 du noyau ont moins 24 ans. Le secret de Genk se cacherait-il dans la jeunesse dans son effectif?

5 images

Le Great Old fait peau neuve

Pour cette nouvelle saison, le club anversois a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Exit Francky Vercauteren malgré la deuxième place lors de la phase classique. Le matricule 1 jette son dévolu sur le coach danois Brian Priske. L'ancien joueur du Club de Bruges a officié au FC Midtjylland. Le coach danois a disputé 68 rencontres sur le banc du club basé à Herning. Lors de son passage, Brian Priske a remporté 39 matchs soit un pourcentage de victoire de 57%. Côté transfert, le Great Old enregistre 10 nouveaux venus. Les noms les plus ronflants? Michelange Balikwisha, Birger Vestraete et Bjorn Engels. Le premier cité débarque du Standard de Liège. Le club anversois a déboursé 6 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ailier droit. Auteur d'une bonne saison du côté de Sclessin, le jeune joueur a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives. Birger Vestraete et Bjorn Engels reviennent en Belgique après une expérience "ratée" à l'étranger. Verstraete revient du FC Köln. Le médian défensif n'a joué que 9 matchs en Bundesliga. En manque de temps de jeu, l'international belge revient à l'Antwerp. Pour Bjorn Engels, l'ancien défenseur du Club de Bruges, c'est la même chose. Il n'a jamais su réellement s'imposer à Aston Villa. Il a pris part à 17 matchs de Premier League. Côté départ, Lior Refaelov a quitté l'Antwerp. Il a rejoint Anderlecht, libre de tout contrat.

5 images