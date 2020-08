Junior Edmilson offre le titre de champion du Qatar à Al-Duhail

Al-Duhail a remporté vendredi le titre de champion du Qatar pour la septième fois de son histoire. Junior Edmilson a inscrit, à la 24e minute, l'unique but de la rencontre face à Al-Ahli lors de la 22e et dernière journée. Al-Duhail a fini la Qatar Stars League avec un point d'avance sur Al-Rayyan.

Pour rappel, Edmilson Junior avait cédé aux sirènes de l'eldorado qatari il y a deux ans et avait quitté le Standard. Même s'il a récemment prolongé son contrat avec Al-Duhail, le déroutant joueur offensif est cité à Bruges ou à l'Antwerp depuis plusieurs semaines. Seul problème, son club actuel, qui apprécie ses bonnes prestations, serait plus que réticent à le laisser partir et ne compterait donc nullement le brader. Reviendra-t-il en Belgique cet été ?