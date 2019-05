Julian Brandt rejoint Dortmund et Thorgan Hazard

Dortmund a récupéré Brandt au nez et à la barbe de clubs étrangers, comme le PSG ou Manchester United, mais surtout de son rival national, le Bayern Munich qui rêvait d’enrôler le natif de Brême.

Le milieu de terrain international allemand Julian Brandt (23 ans, 23 sélections) a signé au Borussia Dortmund pour une durée de cinq ans. Il quitte le Bayer Leverkusen où il a évolué cinq ans pour le club de la Ruhr où il rejoint ainsi Thorgan Hazard et Nico Schulz qui ont eu aussi signé lors des dernières 24 heures.

« Je suis quelqu’un qui prend aussi parfois ses décisions à l’intuition et pour qui un bon pressentiment est important. J’ai un très bon pressentiment pour le Borussia Dortmund », a déclaré Brandt, « je veux continuer à progresser, le BVB a manqué le titre de très peu cette saison, il y a donc une marge de progression ».

Brandt rejoint donc le Diable Rouge Thorgan Hazard (ex-Mönchengladbach) arrivé mercredi et Nico Schulz (ex-Hoffenheim), dont le recrutement a été officialisé mardi. Un recrutement ambitieux et massif pour le Borussia qui entend bien concurrencer et détrôner le Bayern Munich la saison prochaine.