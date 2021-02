José Mourinho : "Je crois que je finirai dans l’histoire Tottenham pour de bonnes raisons"

Tottenham a connu la défaite en Premier League pour la cinquième fois en six matchs dimanche à West Ham (2-1) et a reculé à la neuvième place du classement. Son manager José Mourinho pense qu’il peut encore renverser la vapeur. Il l’a dit avant le match de l’Europa League de mercredi (18h00) contre l’équipe autrichienne de Wolfsberger.

Le poste de Mourinho est désormais en danger, mais le Portugais ne doute pas de lui-même. "Je ne suis pas heureux, mais mon expérience m’aide et je ressens encore beaucoup de confiance", a déclaré le "Special One". "Je crois que nous allons nous en sortir et que je finirai dans l’histoire de Tottenham pour les bonnes raisons. Que je ne suis pas le même entraîneur qu’avant ? Dieu merci. Nous évoluons tous. J’étais beaucoup plus émotif avant et cela provoquait des conflits".

Contre Wolfsberger, Toby Alderweireld et ses coéquipiers ont une avance de 4-1 à défendre ramenée d’Autriche au match aller des seizièmes de finale.

Les prochains matchs des Spurs en Premier League les verront s’opposer à Burnley, Crystal Palace et Fulham, des adversaires a priori à la portée des ambitieux Londoniens. Mourinho a succédé à Mauricio Pochettino le 20 novembre 2019 et est sous contrat jusqu’en juin 2023.