Jordan Lukaku, De Sart, Coopman et Seck sont les joueurs positifs au Covid-19 à l'Antwerp

Jordan Lukaku, Alexis De Sart, Sander Coopman et Abdoulaye Seck sont les quatre joueurs de l’Antwerp positifs au coronavirus, a indiqué lundi l’entraîneur anversois Ivan Leko, lors du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de Belgique de football.

Dimanche, l’Antwerp a annoncé que quatre joueurs de l’équipe première avaient subi un test positif durant le week-end. Interrogé lors du tirage au sort, Leko a confirmé que Lukaku, qui a rejoint le 'Great Old' en fin de mercato, était l’un des quatre joueurs. "Nous voulons le revoir rapidement à l’entraînement, nous espérons qu’il sera rapidement de retour et qu’il puisse devenir un joueur important pour nous." Leko a ensuite expliqué que les trois autres joueurs concernés sont De Sart, Coopman et Seck.

"Ce sont des temps difficiles, nous devons l’accepter", a expliqué Leko. "Nous devons prendre nos responsabilités, pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille et tout le monde à l’intérieur du club. Nous espérons que nous pourrons rapidement stopper le virus, mais si le football s’arrête, alors ce sera pour longtemps."