Jonathan David signe à Lille et devient le plus gros transfert sortant du championnat belge

C'est désormais officiel, Jonathan David rejoint le LOSC pour la somme de 27,5 millions d'euros et cinq saisons où il portera le numéro 9. Il devient ainsi le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge, supplantant Sander Berge et Wesley Moraes (25 millions d'euros). Comment ce gamin, arrivé gratuitement en Belgique, est passé d'inconnu à co-meilleur buteur d'un championnat qu'il quitte en grand seigneur.

Le montant évoqué pour la transaction à Lille est de 27,5 millions d'euros. Cela en fait le transfert le plus cher de l'histoire du football belge. A ce classement, que nous avions déjà publié en janvier dernier, il dépasse Wesley Moraes et Sander Berge, tous les deux partis dans des clubs anglais pour 25 millions d'euros. Le premier Belge de ce classement arrive quatrième et il s'agit de Youri Tielemans, parti pour 21 millions d'euros à Monaco. Ce pactole fait évidemment sourire La Gantoise. Le joueur était arrivé gratuitement en Belgique et part avec un statut de comète de notre championnat. Lille de son côté s'apprête à faire sa deuxième grande affaire dans le championnat belge, après le transfert de Victor Osimhen.