Jonathan David, l'atout irrésistible et polyvalent de La Gantoise

Dimanche, La Gantoise s’est largement imposée face à Saint-Trond (4-1) dans le cadre de la 27e journée de Pro League. Un homme a éclaboussé la rencontre de son talent : Jonathan David. Le Canadien a inscrit un triplé et prend la tête du classement des buteurs avec 18 réalisations en 25 matchs disputés, soit 3 buts de plus que Dieumerci Mbokani, son dauphin.

Roman Yaremchuk (10 buts) et Laurent Depoitre (8 buts) blessés, il y avait de quoi s’inquiéter pour l’efficacité offensive des Buffalos. C’était sans compter sur Jonathan David. Privé de ses deux compères d’attaque, le droitier de 20 ans a semblé endosser encore plus le rôle de leader offensif, marquant lors de cinq de ses six derniers matches.

Auteur de doublés contre Genk et Eupen, d’un triplé contre Saint-Trond, David respire la confiance et entraîne La Gantoise dans son sillage. La dernière défaite des Buffalos date d’ailleurs du 15 décembre 2019 et un match à Ostende qui s’était conclu sur le score de 2-1. Un match que le Canadien n’avait pas disputé, il était retourné au pays suite au décès de sa maman.

Irrésistible devant le but durant les dernières semaines, il était resté muet lors du large succès de La Gantoise face à Genk (4-1). Il s’était alors mué en passeur. Une polyvalence qui lui a déjà permis de réaliser 8 passes décisives en championnat. 18 + 8, cela fait... 26. Jonathan David est impliqué dans plus de buts qu’il n’a de matchs joués (25). Ultra décisif, le Canadien était passé sur le Gril d’Erik Libois en novembre dernier, et il avait annoncé vouloir améliorer sa précision devant le but. "À Gand, je travaille encore certains aspects, car je dois encore perfectionner mon jeu dos au but, mon jeu aérien et mon côté ‘killer’."

Une volonté de marquer plus souvent qui ne fait pas de lui un joueur égoïste qui ne pense qu’au but. "J’aime marquer, mais j’aime aussi servir mes partenaires : ce qui compte, c’est le collectif et les 3 points. Je ne jouerai jamais ma propre carte avant celle de l’équipe. Comme attaquant, il faut être égoïste… mais pas trop".

A 20 ans, on peut dire que David à la tête sur les épaules, et sait d’où il vient. Après des tests ratés à Stuttgart et Salzbourg, il avait vu Bruges et Anderlecht ne même pas prendre la peine de répondre à la demande de test envoyée par son club canadien. C’est finalement La Gantoise qui lui avait fait confiance, dans des circonstances quelques peu spéciales... “Au début, je venais ici à Gand m’entraîner… durant mes congés scolaires : j’étais dans ma dernière année à l’école.”

Les Buffalos ont cependant eu le nez creux et viennent de faire resigner leur pépite jusqu’en 2023. Mais dans le football actuel un contrat ne veut pas dire grand-chose, et un départ peut arriver à tout moment, et ça, Jonathan David le sait. "Je viens de resigner à Gand jusqu’en 2023, mais bien sûr, je vais de l'avant. Je veux attirer l’attention et aller plus haut… mais graduellement : le club que je choisirai devra m’offrir du temps de jeu et un plan de progression". Encore une fois, celui qui admire Ronaldinho, Eto’o ou encore Henry, paraît plus mature que son âge.

Une maturité qu’il s’est sans doute forgé dans une jeunesse faite de voyages. Né à Brooklyn, parti vivre très tôt à Haïti, il a finalement rejoint le Canada avec sa famille. Pays pour lequel il a choisi de jouer, tout simplement parce que c’est là qu’il a reçu sa formation footballistique. Leader technique de son équipe nationale avec Alphonso Davies (Bayern Munich), le Buffalo espère participer à la Coupe du monde 2022.

Mais avant ça, nul doute que Jonathan David fera encore souvent parler la poudre en Pro League. Le prochain défi de l'attaquant sera de qualifier Gand lors des seizièmes de finale retour de l’Europa League jeudi face à l’AS Roma.