John van den Brom avant Genk – Zagreb : "Pas encore un duel crucial"

Le Racing Genk et son entraîneur John van den Brom sont à la veille de leur duel face au Dinamo Zagreb, qui aura lieu jeudi à 21 heures pour le compte de la deuxième journée du groupe H de l’Europa League de football.

Le Néerlandais ne veut pas encore parler d’un match crucial après la victoire 0-1 contre le Rapid Vienne lors de la journée inaugurale. Dans le même temps, le champion de Croatie a été battu 0-2 sur son terrain par West Ham, le favori du groupe. Les joueurs du Dinamo débarquent donc au Limbourg avec zéro point.

"Crucial ? Pas encore. Nous ne devons pas mettre de pression sur cette rencontre. C’est certainement un duel important pour confirmer notre bon départ à Vienne. Nous savons aussi que le Dinamo a perdu contre West Ham, donc, pour eux, c’est un duel plus crucial. Mais cela ne changera rien au fait que nous voulons continuer sur notre lancée. Nous voulons ajouter une nouvelle étape à notre objectif de passer l’hiver au chaud en Europe et, par conséquent, demain pourrait être une soirée importante dans cette optique", a déclaré le technicien genkois.

"Il faudra jouer à un tempo élevé"

Il ne s’agira pas d’une promenade de santé face à l’équipe qui a remporté 22 fois le titre en Croatie, dont 15 sur les 16 dernières années. Seule la saison 2016-2017 leur a échappé. La saison dernière, ils figuraient parmi les huit dernières équipes de la compétition et ont été sortis en quarts de finale par le futur vainqueur Villarreal, après avoir éliminé les Anglais de Tottenham au tour précédent. Cette année, ils ont battu dans les tours de qualification pour la Ligue des Champions des clubs comme Valur Reykjavik, l’Omonia Nicosie et le Wisla Cracovie. Ils sont finalement tombés lors du dernier tour face à la révélation moldave du Sheriff Tiraspol.

"Le Dinamo a aussi une bonne équipe, très forte physiquement. Ils disposent toujours de beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. Bien qu’ils doivent laisser partir chaque année leurs meilleurs joueurs, ils ont remporté 15 des 16 derniers titres. Ils ont un niveau trop fort pour le championnat et doivent évoluer en Europe pour voir où ils en sont. Pour le Dinamo, il s’agit d’une rencontre cruciale. La clé de ce match ? Jouer à un tempo élevé et être maître du ballon. Nous devons prendre le contrôle et le garder, surtout en Europe contre des équipes avec beaucoup de qualités individuelles."

Il n’y a pour ainsi dire pas de blessure du côté de Genk. Carlos Cuesta (mollet) et Théo Bongonda (ischio-jambiers) devraient être prêts à jouer. "Ils se sont entraînés tous les deux mardi. Carlos a ressenti des soucis au mollet samedi dernier et n’a donc pas été absent très longtemps. Pour Théo, c’est autre chose. Il a pu participer à une grosse partie de l’entraînement et aujourd’hui nous nous entraînons encore. Je m’attends à ce qu’il soit opérationnel demain."

