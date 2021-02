Johan Walem n’est plus le sélectionneur de Chypre

Plus d’un an après son départ pour Chypre, Johan Walem revient en Belgique. L’ancien sélectionneur des Diablotins a décidé, d’un commun accord avec la fédération, de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe nationale.

Avec Chypre, Walem n’a pas vraiment réussi des résultats probants : avec six défaites, un partage et une victoire en huit matches, Chypre a terminé dernier du groupe 1 dans la série C de la Ligue des Nations, derrière le Monténégro, le Luxembourg et l’Azerbaïdjan.

C’est Nikos Kostenoglou (ex-AEK Athènes) qui devrait prendre sa place.