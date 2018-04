Johan Walem : "Elias Cobbaut a un potentiel énorme"

C’est le dernier transfert en date d’un Sporting d’Anderlecht qui veut prendre la balle au bond : son club de Malines relégué en D1B, Elias Cobbaut va, lui, rester au plus échelon. Acquis pour un gros chèque, ceux qui le connaissent lui prédisent un joli futur.



Suivi par Bruges, convoité aussi par Genk et la Genoa, Elias Cobbaut a opté pour la tunique mauve. Il aura fallu la bascule de Malines pour les grands clubs belges jettent son dévolu sur lui. Chez les Espoir Belges, il occupe le couloir gauche et a gratté 4 caps sous la direction de Johan Walem. " Elias est un défenseur central de formation, et gaucher, ce qui est très rare " explique le sélectionneur des Diablotins. " Il joue aussi back gauche dans une défense à quatre, mais aussi meubler tout le flanc dans un système à trois, ce qui lui donne un profil très intéressant avec les entraîneurs actuels qui aiment varier leurs systèmes tactiques. Il est très soucieux d’apprendre et de progresser, il est doté d’une superbe mentalité. Il est très dévoué à la cause et se donne toujours à 120%. Il est parfois un peu trop fougueux, ce qui est normal à son âge. "

Elias Cobbaut a signé pour 5 ans à Neerpede. Et, semble-t-il, pour un montant de plus de 3 millions d’euros. Pas mal pour un défenseur de 20 ans qui achève seulement sa 2e saison professionnelle. " Elias est encore en post-formation, il n’est titulaire certain à Malines que depuis cette saison " poursuit Walem. " Il progresse de jour en jour : il est doté d’un gros potentiel offensif, mais il doit encore corriger ses lacunes défensives, notamment dans ses choix, son jeu de position et son efficacité. À Anderlecht, il va bénéficier de ces compléments défensifs. Sa marge de progression est énorme. "

Avec sa nouvelle direction Coucke-Devroe, Anderlecht envoie un signal clair : le Sporting suit les jeunes joueurs belges de potentiel. " Un vent nouveau souffle à Anderlecht, le club suit de près les talents de chez nous et c’est très bien pour le football belge. Cobbaut arrive dans un nouvel environnement mais il n’est pas le genre à se poser 2.000 questions ou à craquer sous la pression. Il doit saisir cette chance unique qui s’offre à lui, son entourage va aussi jouer un grand rôle. C’est un garçon sincère et dévoué : qu’il reste lui-même avant tout, et tout ira bien. "