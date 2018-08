Johan Walem annonce sa sélection en vue des duels contre Malte et la Hongrie

Le sélectionneur fédéral Johan Walem a annoncé vendredi sa liste des 20 espoirs en vue des rencontres de qualification de l'Euro 2019 de football à Malte (7 septembre à 17h) et en Hongrie (11 septembre à 18h).

Les troupes de Johan Walem ne peuvent pas se permettre de faire une erreur en se rendant à Ta'Qali et Budapest. Après sept matchs de qualification, les espoirs belges possèdent 17 points sur 21 et sont en tête avec la Suède (également 17/21) dans le groupe 6. Malte (dernier avec 0/21) et la Hongrie (troisième avec 11/21) sont déjà éliminés. Les Belges ont remporté leurs matchs à domicile contre Malte (2-1) et la Hongrie (3-0).

Par rapport à leur dernier duel, contre la Hongrie en mars, Johan Walem a changé sa sélection à différents postes. Avec Sebastiaan Bornauw, Casper De Norre, Alexis Saelemaekers, Zinho Vanheusden, Bryan Heynen et Jordi Vanlerberghe, Walem a appelé six nouveaux joueurs. Huit autres ne sont plus présents : Maximiliano Caufriez, Elias Cobbaut, Samy Mmaee, Dries Wouters, Julien Ngoy, Aristote Nkaka, Stephane Omeonga et Obbi Oulare.

Seul le vainqueur du groupe est directement qualifié pour l'Euro en Italie et Saint-Marin, qui est le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Après les parties contre Malte et la Hongrie, le Diablotins attendront le 16 octobre pour le duel éventuellement décisif de la dernière journée en Suède. Le duel à Louvain l'an dernier s'est terminé sur le score de 1-1.

La sélection espoirs

Gardiens : Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (Genk), Jens Teunckens (Antwerp)

Défenseurs : Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Dion Cools (Club Bruges), Casper De Norre (Saint-Trond), Wout Faes (Ostende), Senna Miangue (Standard), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Zinho Vanheusden (Standard)

Milieux de terrain : Samuel Bastien (Standard), Alexis De Sart (Saint-Trond), Bryan Heynen (Genk), Jordi Vanlerberghe (Ostende)

Attaquants : Nany Dimata (Anderlecht), Aaron Leya Iseka (Toulouse/Fra), Dodi Lukebakio (Fortuna Dusseldorf/All), Isaac Mbenza (Huddersfield Town/Ang), Siebe Schrijvers (Club Bruges)