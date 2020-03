Johan Cruyff disparaissait il y a 4 ans. Un fan absolu nous le décrit

Il y a quatre ans aujourd’hui, Johan Cruyff disparaissait. Mais pas la trace indélébile qu’il a laissée dans le football mondial.

Stefan Streker était, reste, un fan absolu de Johan Cuyff. La légende de l’Ajax, du Barça, des Pays-Bas a marqué la jeunesse de cet amoureux du beau jeu.

Nous lui avons concocté un petit questionnaire plus ou moins "proustien".

En 14 questions, évidemment.

Votre premier souvenir de Cruyff?

C’est tout simplement le premier match de coupe du monde que je découvre, enfant à la télé en noir et blanc. Pays-bas-Uruguay en 1974. Les Uruguayens étaient très violents (" les méchants ") et les Hollandais, aériens (" les bons "). Johan Cruyff était bien-sûr au-dessus de tous.

Son plus grand match à vos yeux?

Pays-Bas-Argentine en 74 toujours et une victoire 4-0. Ce n’est peut-être pas son meilleur match absolu mais c’est celui qui m’a le plus marqué. Il est le roi ce soir là et inscrit deux buts.

Décrivez une action typique que Cruyff aurait pu réaliser. Mais que vous inventez.

Nous sommes à la 90e de la finale de la coupe du monde Pays-Bas-Allemagne à Munich en 74. Il reçoit le ballon de Rep. D’un contrôle orienté, il efface Berti Vogts, laisse sur place le grand Beckenbauer grâce à son accélération mythique et d’une frappe de l’extérieur du droit loge le ballon dans la lucarne de Sepp Maier. C’est 2-2. Les Pays-Bas finiront par l’emporter 2-5 après prolongations… Dommage, c’est donc une fiction.

Pour les plus jeunes, quel joueur contemporain se rapproche le plus de lui?

Kevin De Bruyne, même s’il a tendance à jouer naturellement plus bas que Johan 1er.

S’il était un animal:

Un chat.

S’il était ministre, de quoi?

Il ressemble à tout sauf à un ministre. Mais s’il l’était, il serait ministre de la créativité.

Etait-il meilleur joueur ou meilleur entraineur? Virtuose ou chef d’orchestre?

Meilleur joueur! Et c’est pour ça qu’il reste une légende absolue. Ceci dit, c’est aussi un immense coach. Mais l’émotion qu’inspire un coach n’atteint pas la cheville de l’émotion inspirée par un joueur.

Qu’avez-vous retenu de sa philosophie de jeu?

Que la réponse adaptée à la situation est toujours dans la spontanéité et la créativité. Pour Cruyff, la réponse était toujours artistique.

Sa citation que vous préférez?

Un classique: " Le foot est un jeu simple mai il est difficile de le jouer simplement. "

Etait-il finalement plus Ajax ou Barça?

Pour moi, il sera toujours plus Oranje que n’importe quoi d’autre.

Est-il le meilleur joueur européen de l’Histoire?

Les classements inter époques sont totalement subjectifs. Donc oui, il l’est. Si des extra-terrestres débarquaient et demandaient " Dites, c’est quoi un footballeur ? ", il faudrait leur montrer des images de Johan Cruyff.

Quel est son plus grand échec?

Son plus grand échec a fait sa légende: la finale de la coupe du monde perdue en 74 face à cette atroce équipe d’Allemagne. Je ne suis pas certain de m’en être tout à fait remis aujourd’hui, en fait.

S’il était un acteur, qui serait-il?

Il ne pourrait être qu’une légende. Donc, James Dean

Inventez lui un surnom…

Le Prince Orange.