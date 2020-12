Joe Hart, un come-back sur la pointe des pieds

Joe Hart, c’est une carrière digne des montagnes russes. Des hauts, avec deux titres anglais ainsi qu’une FA Cup. Des bas aussi. Depuis son départ de Manchester City, le gardien anglais s’est un peu perdu en chemin avant d'atterrir à Tottenham.

Quand on évoque les dernières saisons de Joe Hart, on voit sur sa route des passages à Torino, West Ham ou Burnley. Des clubs moins clinquants que ne l’était le très séduisant Manchester City du cheick Mansour. Mais à ceux qui pensent que l’ancien international britannique a sombré, Joe Hart répond sans hésitation : " J’avais un plan. J’avais un objectif. Je sais que je peux jouer avec les meilleurs. Cette confiance et cette prise de conscience n’ont jamais faibli en moi. "

Joe Hart joue la carte du gars bien dans ses baskets. Celle du joueur sachant ce qu’il fait et qui a posé ses choix de manière totalement consciente. Pas revanchard ? Pas si sûr. Son retour dans un club ambitieux s’accompagne quand même de propos très tranchants. " Quand j’ai pris la décision de vouloir venir ici, je me suis projeté comme si je revenais à Manchester City pour m’y imposer. "

L’hommes aux 75 sélections avec les Three Lions veut être partie prenante de cette saison avec les Spurs. Avec un coach comme Mourinho qu’il apprécie et un groupe qu’il évalue très positivement, il sait que l'ambition doit être présente. " L’équipe est forte, l’équipe est vraiment forte. Nous sommes tous obligés d’accepter le fait qu’il y aura des moments où vous ne serez pas dans l’équipe. Chacun doit s’y préparer. "

Une reconnaissance internationale avant la chute

A 33 ans, Joe Hart a l’occasion de s’illustrer en Europa League cette saison. La scène européenne qui lui a apporté une reconnaissance internationale. Les plus grands se sont heurté à lui. Ibrahimovic, Mandzukic ou encore Lionel Messi, impressionné un jour de Ligue des Champions. " La vérité, c’est qu’aujourd’hui il a fait un grand match. Il a montré quel fantastique gardien de but il est… Phénoménal ! "

Même si sa carrière est loin d’être finie, Joe Hart a pris le temps d’apprécier ce qui lui est arrivé. " Tant de bonnes choses se sont passées, tant d’expériences géniales, tant de choses que, quand j’ai commencé, je n’ai jamais imaginé que je ferais. "Plus que jamais, Tottenham semble paré pour jouer des titres cette saison.