Joe Hart rejoint Tottenham où il a signé un contrat de deux saisons

Tottenham Hotspur a engagé le gardien de but Joe Hart. Libre au terme de son contrat avec Brunley, l’ancien international anglais de 33 ans a signé un contrat jusqu’en 2022, a annoncé mardi le club londonien où évolue Toby Alderweireld. Il sera la doublure du Français Hugo Lloris. Hart n’a joué que trois rencontres la saison dernière, aucun en Premier League, et concédé 7 buts.

Hart compte 75 caps avec l’Angleterre, entre 2008 et 2018, jouant un Mondial (2014) et deux championnats d’Europe des nations (2012, 2016). Avec Manchester City il a remporté cinq trophées : deux titres nationaux, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue. Il a aussi obtenu le prix du meilleur gardien de Premier League à quatre reprises en 2011, 2012, 2013 et 2015.

Ces dernières années, le portier anglais a été prêté successivement à Birmingham, Torino et West Ham avant d’être transféré en août 2018 à Burnley.

"Ces dernières années ont été difficiles pour moi sur le terrain de football, mais je sens que j’ai beaucoup à donner, j’ai l’impression d’avoir beaucoup de qualité, beaucoup à la banque, mais pas beaucoup de temps de jeu récemment" a déclaré Hart sur le site du club entraîné par José Mourinho. "Je ne peux que regarder les choses de manière positive. Je suis prêt à y aller. J’ai l’impression de recommencer, et j’apprécie beaucoup cette sensation. Mon corps est certainement prêt pour que je recommence. Je suis prêt à pousser et prêt à revenir à niveau. J’aime l’idée du football européen, deux matchs par semaine… tout cela m’excite".