Jodoigne et Onhaye (D3 acff), bientôt face à un club pro en coupe de Belgique ?

Les Namurois d’Onhaye et les Brabançons de Jodoigne ont réussi un mois d’août sans faute et même historique en coupe de Belgique. Il leur reste une étape à franchir avant de se mesurer à une équipe pro. La plus compliquée ? Les footballeurs concernés trépignent, nous dit-on à droite et à gauche. Les trois coups annonçant le grand départ du championnat en D2, D3 A et D3 B acff c’est enfin pour ce week-end. En série nationale D3/B, six matches sur huit possibles en théorie sont au programme.



Herstal – Onhaye et Habay la Neuve – Jodoigne sont d’ores et déjà postposés au mercredi 1 septembre, à 18h pour le premier, 20h, pour le second. Pour l’heure, il est même question d’un inversement de rencontre entre Herstal et Onhaye dans quelques jours, histoire que des amateurs puissent évoluer à 20h avec un bon éclairage. Six matches seulement en D3 série B ? Oui, car avec la Raal la Louvière (D2 acff), Jodoigne et Onhaye sont toujours qualifiés en coupe de Belgique et disputeront ce week-end déjà un cinquième tour.



De part et d’autre, cette situation est historique car ces deux formations francophones n’ont jamais atteint ce stade des qualifications. Elles rêvent donc de se mesurer à un club pro par la suite.



"Le coup est jouable, explique Jean-Baptiste Kemby, flèche offensive du couloir droit, qui patiente en ce moment sur le petit banc parce qu’en vacances d’été en Italie lorsque ses équipiers passaient les écueils Sporting Bruxelles (P1) et Pirate Anvers (D3 VV).



"Nous avons les crocs. Voici deux ans déjà Alost, notre adversaire de ce week-end avait eu toutes les peines du monde à nous mettre au tapis, ne se qualifiant que 0-1 chez nous. Nous sommes une formation de haut de tableau de D3 acff quand, eux bataillent en D2 VV. L’écart n’est pas si important. En milieu de semaine, les dirigeants flandriens négociaient toujours pour avoir le match chez eux. Personnellement, je crois que nous avons tout intérêt à évoluer sur notre synthétique. Nous y avons nos repères. Notre coach nous a juste précisé que nous devions nous préparer à jouer samedi 20h au lieu de dimanche 16h, comme cela était encore mentionné sur le site de l’Union Belge en milieu de semaine (NDLR : Aux dernières nouvelles, on se dirigeait quand même vers une confrontation dimanche à 16h)."

Anthony Lorenzon : dix buts en quatre matches !

Anthony Lorenzon est un centre avant redoutable. Il a promis de marquer à nouveau dans ce nouveau tour de coupe de Belgique pour Onhaye. © Tous droits réservés Le RCS Onhaye, club phare des environs de Dinant a, jusqu’ici déjà inscrit seize buts en quatre tours de coupe. Neuf contre deux formations militant en P1 (Meux B et le Sporting Bruxelles), le reste face à des entités de D3 VV (Pirates Anvers et Jong Lede).



"Notre centre-avant pivot, Anthony Lorenzon est encore au top de sa forme. Il a déjà planté dix buts en quatre matches de coupe. Il a eu trente-quatre ans dans la première quinzaine d’août, mais il a toujours aussi faim des choses", rigole J.B Kemby.



En portant les maillots de Ciney, Namur, Verviers, Bertrix, Zaventem, Châtelet, Liège, Couvin-Mariembourg, Rebecq, l’efficace avant-centre a déjà beaucoup bourlingué en terre francophone, participant aussi à quelque quarante matches de D1B. Il avoue des sensations particulières au sein du club hyper familial d’Onhaye. Il se doute que les défenseurs alostois lui réserveront un traitement particulier, mais cela ne lui fait ni chaud ni froid.



Car dans son équipe, le danger peut venir de partout surtout lorsque chaque pion est bien concentré sur sa tâche. Ce samedi soir, il manquera encore Josué Bastin (ménisque), Maxime Lizen et peut-être Adel Bouterbiat, convalescent après une déchirure aux ischios, mais l’expérimenté Jérémy De Vriendt, l’ancien pro du Standard de Liège, après des soucis au dos devrait bel et bien retrouver sa place de gardien de but titulaire.



Avec les Thibaut Delplank et Aurélien Lambert dans le milieu de terrain, Anthony Lorenzon point de fixation devant et JB Kembi sur le côté droit, Jeremy figure parmi les éléments clés de 27 ans et plus d’un noyau encore très jeune et prometteur. Onhaye, c’est aussi une des rares équipes à n’avoir fait venir aucune nouvelle tête durant l’entre-saison, l’arrière gauche Maxime Afflisio étant même le seul départ d’un groupe qui doit finir au sein du top 5 à coup sûr dans sa série, en championnat.



"Samedi dernier, contre Lede, avec Bastien Delplank, nous étions les seuls de plus de vingt ans sur le petit banc, dit encore J.B Kemby. C’est fou le nombre de jeunes talents présents dans le noyau cette année. Vous verrez, on parlera beaucoup de Gaetan Gall, racheté à la Raal, Arthur Poncelet, venu des jeunes du Sporting Charleroi et d’autres dans les mois à venir. Notre côté gauche défensif doit encore prendre du galon pour faire oublier Maxime Afflisio, mais cela ne mettra pas beaucoup de temps."

Tirlemont-Jodoigne aura lieu au Staienveld dimanche !

Christophe Kinet (à gauche) aime savourer le champagne de la victoire. Sera-ce le cas ce dimanche soir ? © Tous droits réservés Dans une série où les grands favoris se nomment Rochefort, Dison ou Sprimont à côté des Onhaye et Richelle ou Habay, il faudra sans doute aussi se méfier du Jodoigne 2021-2022 de l’ancien professionnel Christophe Kinet.



Les Brabançons viennent d’éliminer deux équipes de D2 nationale (Hamoir et Gullegem), mais aussi une autre D3 (RCS Brainois) et une costaude P1 hennuyère (Montignies) en quatre semaines de coupe de Belgique ! L’engouement est tel sur place que dimanche à 16h, il y aura foule pour un derby de derrière les fagots entre Tirlemont, une nationale 1 et nos Jodoignois, qui s’aligneront sans complexe.



Les terrains des deux clubs sont distants d’une petite dizaine de kilomètres à peine mais la confrontation n’aura pas lieu au stade Bergé de Tirlemont. La surface principale est en effet abîmée elle aussi par les récentes inondations. Du coup, Tirlement-Jodoigne aura lieu au Staienveld, dans l’antre des Canaris de D1, mais à… 50 kms de Jodoigne cette fois.



"Tous nos joueurs sont fiers d’aller jouer là-bas raconte Olivier Lallemand, le directeur technique jodoignois. Mais autant nous sommes impatients de disputer cette rencontre, autant on ne comprend toujours pas pourquoi l’acff nous oblige à nous déplacer en championnat à Habay la Neuve, en pleine semaine. Un bon nombre de nos joueurs travaillent en journée. Ce n’est pas encourager un petit club de réussir en coupe de Belgique que de lui imposer ce gente de décalage."



Successeur sur place de l’ancien Zèbre Fabrice Silvagni, Christophe Kinet, passé comme joueur notamment par le Germinal Ekeren, Strasbourg, Millwall avant d’être coach de Liège et Tilleur y a instauré un système de jeu performant et une discipline stricte.



"On concède peu d’occasions et la tactique convient à tous nos joueurs, note encore celui qui s’occupe aussi des transferts des U19 et de la P3 à côté de la D3. "Notre jeu est à la fois audacieux et rigoureux. La saison dernière, la moyenne d’âge du noyau tournait autour de 23 ans, on est restés dans les mêmes chiffres. Quand je vois que notre attaquant axial Felipe Alexandre Gabriel De Paula tire plus que son épingle du jeu à 17 ans à peine, on se dit que le présent est aussi aux jeunes. Moise Soriano, 19 ans est arrivé de la réserve de Seraing, où il a transité juste après avoir connu la D2 amateur avec Tilleur et… Christophe Kinet. Ustin Ricardo Prado Hernandez a 21 ans, vient de la D3 de Betekom et a aussi réussi sa préparation. Je pourrais en citer beaucoup d’autres. On est séduits jusqu’ici. Ils sont vifs et batailleurs à souhait. On se doute que Tirlemont nous attend au tournant car lorsque sa deuxième équipe est venue nous battre 1-2 dernièrement en amical, nous nous serions crûs en Champion’s League en fin de rencontre (rires). Je me répète, dimanche, nous jouerons notre jeu sans pression ! "



Pour l’occasion, les expérimentés Cyril Pohl et David Sylla manqueront sans doute à l’appel.



C’est déjà certain pour le transfuge de Richelle, lequel est suspendu, cela reste un point d’interrogation pour l’ancien joueur de Givry, qui se remet d’une élongation à la cuisse.