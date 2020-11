Joaquin allume Koeman : "Je ne le prendrais même pas comme responsable du matériel"

Les débuts de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman au FC Barcelone ne sont pas très roses : une douzième place en Liga après 2 victoires en 6 matches. Appelé pour redresser la barre, il semblerait plutôt que le coach patauge.

Pour se rattraper, le club espagnol devra se battre face au Betis Séville et son capitaine, Joaquin, samedi en Liga. Les deux hommes ont travaillé ensemble à Valence en 2007-2008. Apparemment, le vétéran espagnol n'en garde pas un très bon souvenir…

Joaquin n'a pas manqué d'attaquer ouvertement l'entraîneur du FC Barcelone lors d'une interview accordée à Cadena SER : "Ce n'était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive, la vérité n'était pas agréable. Je ne veux pas parler parce que ce qui s'est passé là-bas fait mal, j'ai passé un mauvais moment. Je ne prendrais même pas Koeman en tant que responsable du matériel, heureusement ça n'a pas duré longtemps et nous avons pu sauver l'année. Je ne vais pas le saluer et il ne va pas me saluer non plus."

Il ne tient plus qu'à Ronald Koeman, qui affirmait ce mardi n'avoir aucun problème à entraîner Messi, de prouver à Joaquin et son équipe qu'il est un bon entraîneur et qu'il a la place qu'il mérite.