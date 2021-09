Joan Laporta: le président du FC Barcelone se lache sur Messi, Griezmann, Neymar et la Super League

Dans l’émission "Onze", diffusée lundi sur la chaîne catalane Esport 3, Joan Laporta (président du FC Barcelone) s’est exprimé sur l’actualité récente de son club. Messi, le PSG, Griezmann, Neymar ou la Super Ligue, tout y passe et sans modération.

A commencer par le grand départ de l’été : Lionel Messi. En pleine difficulté financière, le club et le président catalan ont dû se résoudre à voir la gloire argentine quitter la Liga pour la Ligue 1 et le PSG. Messi, qui a joué ses premières minutes avec les parisiens face au Stade de Reims (le 29 août dernier). Une image difficilement soutenable pour Laporta. "J’étais attristé de voir ses débuts sous le maillot du PSG, c’était un sentiment très étrange. On ne le verra plus ici. Messi est désormais un rival que nous rencontrerons peut-être. Je n’aime pas cette idée, ce n’est pas la fin que j'avais imaginée pour lui". Le PSG n’a lui eu aucun souci pour s’offrir le sextuple ballon d’Or, contre toutes les règles du Fair-Play financier, selon le président du Barça.

Par contre, un autre départ n'a pas dérangé Joan Laporta : celui d'Antoine Grizemann. "Ce n'était pas le joueur dont nous avions besoin. Je pense qu'il aurait pu nous offrir plus sur le terrain, mais les circonstances ont été compliquées pour lui", explique le président des Blaugrana, sans doute heureux de se débarrasser de l'important salaire du champion du Monde 2018.

Autre information importante : le FC Barcelone a tenté de faire revenir son ancien numéro 11. "Nous avons essayé de recruter Neymar cet été, nous voulions le faire revenir. Il a pris contact avec nous, voulait signer. Mais nous avons interprété le fair-play financier d’une autre manière que nous le faisons aujourd’hui. Si nous avions su, nous n’aurions pas fait cette offre". En résumé, le Barça a voulu s’offrir la star brésilienne avant de s’estimer en incapacité financière de réaliser l’opération. De plus, entre temps, l'envie pressante du brésilien de reformer un duo magique avec Lionel Messi a été exhaussée par le club parisien.

Et enfin, le catalan a tenu à laisser un dossier totalement ouvert pour les mois à venir : La Super League. Plusieurs responsables de clubs continueraient de travailler sur le projet et les pressions de l’UEFA n’y changeront visiblement rien. "Toutes les pressions et tentatives de sanctions n'ont abouti à rien. L'UEFA ne peut rien faire pour empêcher le projet de se réaliser. Ils ont classé les dossiers et les sanctions contre les clubs anglais ont été levées”.

Une compétition qui permettrait aussi au club de revoir ses finances à la hausse. Le club a d’ailleurs du demander à plusieurs joueurs d’accepter une diminution de salaire. L’avocat de formation en a profité pour remercier ses vice-capitaines Jordi Alba, Sergio Busquets et Gerard Piqué pour ce geste envers le club.