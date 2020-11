Joachim Mununga sur la blessure de Vanheusden : "Quand on est joueur, on réalise directement"

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur la blessure de Zinho Vanheusden à la 19e minute du match opposant le Standard de Liège au KV Ostende (score final : 1-0). Après avoir été évacué sur civière, le défenseur a finalement pu rentrer chez lui et passera différents examens médicaux en ce début de semaine.

Pascal Scimè a dès le départ compris la gravité de la blessure : "Dans les cris de Vanheusden, il y avait la douleur et il y avait aussi la conscience que la blessure était très grave et que la saison était finie. Si on parle d'une rupture des ligaments croisés, on peut d'ores et déjà dire que la saison de Zinho avec le Standard est terminée, qu'il va louper l'Euro avec les Espoirs et qu'il aurait pu prétendre après une belle saison à intégrer l'effectif de Roberto Martinez pour l'Euro 2020. […] C’est très grave aussi pour le Standard qui perd son capitaine, l’âme de son équipe. Ces dernières semaines, on a beaucoup remis en question le caractère de l’équipe, mais Zinho, il résumait à lui seul ce qu’était l’âme Standard. Et puis, footballistiquement, ce n’était pas qu’un défenseur. C’est l’un des rares défenseurs en Belgique qui arrive à se projeter. Donc, le Standard aujourd’hui perd très, très gros. Le joueur aussi." Pascal Scimè poursuit en revenant sur les grosses blessures qu'a déjà connues le défenseur malgré son jeune âge : "En trois ans, il a loupé 322 jours de compétition. C'est sa troisième grosse blessure. Il s'est blessé une première fois avec la Primavera de l'Inter fin septembre 2017, rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il a eu quasiment 200 jours de convalescence. Et puis il a eu une grosse blessure au Standard avec le décollement du cartilage de ce même genou et à cause de cela, il a râté l'Euro Espoirs en Italie en 2019."

>> Lire aussi : Zinho Vanheusden passera des examens pour son genou ce lundi

Et notre consultant Joachim Mununga de compléter : "Dans les cris de Zinho il y a certainement beaucoup de douleur mais aussi la conscience de se dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son corps. Vous savez, quand on est joueur, on réalise directement quand il y a quelque chose qui ne va pas. Au moment du contact, où ça bouge à l’intérieur, vous le sentez. Et à ce moment-là, je peux vous garantir qu’au moment où il crie, toutes ces pensées viennent dans sa tête. L’équipe nationale et l’Euro qui vont être mis de côté et sa saison qui va peut-être s’arrêter. Et à ce moment-là, c’est un cri de désespoir, de détresse. Et ça touche tout le monde."



Stéphane Breda : "Quand il y a des cris comme ça, l'arbitre doit prendre des précautions pour les joueurs et arrêter le jeu le plus rapidement possible"