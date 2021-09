Joachim Mununga : "Laissez la grinta aux supporters, eux ils sont là à chaque match"

Ce dimanche, le match Standard – Anderlecht s’est joué à Sclessin, l’après-match et le débrief se sont joués sur le plateau de Complètement Foot. David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur cette rencontre.

Notre consultant a tout d’abord mis en avant la pauvreté du match. "On n’a pas assisté à une grande rencontre. Il n’y avait pas grand-chose en termes de qualités footballistiques. Il y a eu énormément d’intensité. L’enjeu a certainement pris le dessus sur la technique. Il y avait beaucoup de déchets et le match était souvent arrêté. C’était difficile de suivre une idée tactique pour les deux équipes. Mais pour leur défense, le but aujourd’hui c’était juste de prendre les 3 points."

Pascal Scimè était plutôt d’accord avec cette analyse. "Le match s’est terminé à la 7e minute. Le carton rouge a tout faussé. Je ne vais pas dire que je me suis ennuyé mais je suis vraiment resté sur ma faim. La faute aux faits de match. Le seul plaisir de ce match, c’était le retour du public et l’ambiance. Et si les circonstances de match avaient été différentes il y aurait encore eu plus d’ambiance dans la rencontre. C’est dommage."

Il ajoute : "On n’a jamais senti Anderlecht patron dans ce match, surtout en fin de match. Il n’y avait pas de liant et d’osmose entre les joueurs. Ce qui me gêne vu les circonstances et vu le score, c’est que tout ce qu’on dira aujourd’hui pourra être balayé. Les Standarmen diront qu’ils ont joué 85 minutes à 10 contre 11 et que leur plan de jeu est tombé à l’eau. Du côté d’Anderlecht ils diront qu’ils ont gagné et qu’ils ne peuvent pas être bons chaque semaine. Toutes les analyses seront tronquées."

Et Joachim Mununga de conclure. "Ce que je regrette c’est qu’on se cache derrière cette combativité. Il y avait de la grinta, mais à la fin, on doit aussi pouvoir se dire droit dans les yeux que ce n’était pas suffisant et que ce club mérite plus. Ça fait trop longtemps qu’on entend cette campagne de drague à la grinta et à l’ADN Standard. Laissez la grinta aux supporters, eux ils sont là à chaque match."