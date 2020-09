Joachim Mununga : "C'est incompréhensible que Carcela ne puisse pas avoir plus de temps de jeu"

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur la défaite du Standard de Liège en déplacement à OHL. Ils ont notamment épinglé le peu de temps de jeu accordé à Mehdi Carcela depuis le début de la saison.



La montée au jeu tardive de Mehdi Carcela n'a pas étonné Pascal Scimè : "En tant que technicien, j’aurais surement fait monter au jeu Mehdi Carcela. Mais en tant que suiveur, je n’ai pas été étonné qu’après la blessure de Lestienne, Philippe Montanier n’ait pas fait monter Mehdi Carcela. Je pense que tout technicien, tout fan de jeu qui sommeille en nous aurait fait ce changement-là en disant ‘Mehdi vas-y, ce match est pour toi, fais toi plaisir’. […] Mais il ne l’a pas fait. Mehdi Carcela, sur les quelques minutes qu’il a joué, il s’est senti concerné par le jeu."



Notre consultant Joachim Mununga, présent sur le banc d’Oud-Heverlee Louvain était lui plus inquiet quand il a vu l’ailier Marocain monter au jeu : "Je pense que la rentrée de Mehdi Carcela va amener des interrogations. Quand on l’a vu rentrer et qu’on a vu ce qu’il était capable de faire sur 10 minutes de temps, c’est incroyable de se dire que le Standard peut se passer d’un tel joueur capable de faire la décision sur 10 minutes de temps. Je ne vais pas dire que c’était la panique quand il est rentré, mais c’est un garçon qui a de la dynamite dans les pieds." Et Joachim Mununga de poursuivre sur les raisons de cette mise à l’écart : "Clairement, on n’essaye pas de comprendre ce qu’il se passe avec Carcela. Pour moi il en va de l’extra-sportif. Je ne m’explique pas que Carcela ne puisse pas avoir plus de temps de jeu au Standard. C’est complètement incompréhensible."



S’il ne débute pas la rencontre face à Bala Town, ou s’il ne monte pas, peut-être que Mehdi Carcela ne terminera pas la saison au Standard.

De quoi le futur de Carcela sera-t-il fait ? Pascal Scimè estime que des réponses vont bientôt se dessiner : "On sera fixé quant à son avenir jeudi face à Bala Town au deuxième tour préliminaire d’Europa League. S’il ne débute pas la rencontre, ou s’il ne monte pas, peut-être qu’il ne terminera pas la saison au Standard. C’est clair qu’il y a de l’extra-sportif là-dessous. Parce que sinon, on ne voit pas Philippe Montanier se priver de ce qui est peut-être le meilleur joueur de son effectif."



Et Joachim Mununga de conclure sur le tempérament du joueur du Standard : "On connaît tous le comportement de Mehdi, bien que parfois on en fait une caricature. C’est un joueur spécial, pas spécialement super facile à gérer, mais ce n’est pas un diable non plus. Il y a des coaches qui ont déjà réussi à le gérer, à lui rendre sa forme optimale et à obtenir de lui ce qu’il est capable de faire sur le terrain. Donc si ce n’est que de l’extra-sportif, je ne vois pas comment on explique le fait de ne pas voir Mehdi Carcela. S’il avait joué ce match, je pense qu’on aurait eu droit à une autre rencontre parce ce que c’est un joueur capable de faire la différence."