Le Honduras et le Mexique sont les deux derniers des seize pays qualifiés pour le tournoi olympique masculin de football, qui se déroulera au Japon du 21 juillet au 7 août et dont le tirage au sort aura lieu le 21 avril.

Les 14 autres nations à avoir composté leur ticket sont le Japon, la France, l’Allemagne, la Roumanie, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, l’Argentine et le Brésil.

C’est à Zurich, au siège de la Fifa – à pile trois mois du début de la compétition qui lancera les Jeux, officiellement ouverts le 23 juillet -, qu’on connaîtra la composition des quatre groupes de quatre pays.

Les 16 équipes qualifiées seront réparties dans quatre pots de quatre équipes chacun, sur la base d’un classement établi en fonction des résultats de leurs matches dans les cinq précédentes olympiades 2016, 2012, 2008, 2004 et 2000 (3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 pour une défaite).

Selon le règlement établi par la Fifa, une plus grande importance sera accordée aux résultats des Jeux Olympiques les plus récents : 100% de la valeur totale des points seront alloués aux résultats de 2016, 80% à ceux de 2012, 60% à ceux de 2008, 40% à ceux de 2004 et 20% à ceux de 2000.

En outre, cinq points de bonus seront ajoutés à chacun des pays ayant remporté le tournoi de qualification de leur confédération.

Une fois le classement établi, les trois premières équipes et le Japon, en qualité de pays-hôte, seront affectés au pot 1, les quatre équipes suivantes au pot 2, et ainsi de suite.

Une fois que les pays connaîtront leur groupe et sa composition, ils connaîtront aussi les dates et lieux de leurs matches pour cette phase. Sept villes accueilleront des rencontres : Tokyo, Chofu, Saitama, Yokohama, Kashima, Rifu et Sapporo.

Après la phase de groupes, celle à élimination directe débutera. Les vainqueurs et 2e de chaque groupe s’affronteront en quarts de finale. Suivront demi-finales, finale et match pour la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

Le Brésil défendra son titre glané à domicile, à Rio de Janeiro, il y a cinq ans, contre l’Allemagne aux tirs au but (5-4, 1-1 après prolongation).