JO 1920 : L'or pour Louis Van Hege, le Belge de l'Union devenu serial buteur de l'AC Milan

La Belgique fête cette année le centenaire de la seule édition des Jeux olympiques qu’elle a organisée, à Anvers, en 1920. A cette occasion, RTBF. be/sport vous propose de vous replonger dans l’ambiance de ces JO en détaillant quelques portraits de sportifs belges de l’époque. Aujourd’hui, place à Louis Van Hege.

Louis Van Hege fait partie de l’équipe de Belgique de football qui a décroché de manière un peu chahutée l’or en battant la Tchécoslovaquie en finale 2-0 le 2 septembre 1920. C’est un réel crack de l’époque. L’un des meilleurs joueurs offensifs du monde dans les années 10, au parcours atypique, qui le mène de l’Union au Milan AC. Et qui connaîtra une reconversion tout à fait inattendue dans le bobsleigh.

Louis Van Hege naît à Uccle en 1889. Il s’affilie à l’Union en 1907 et décroche avec le club bruxellois 2 titres en 3 ans. Il côtoie la première génération dorée du club, notamment les frères Joseph, Charles et Gustave Vanderstappen. Lors d’un match amical face à l’AC Milan lors d’une tournée organisée en Italie en 1910, il tape dans l’œil des dirigeants lombards (sans jouer !). Il n’est pas le seul à attirer le regard du grand Milan AC. Deux autres joueurs, Roger Piérard et Maurice "Max" Tobias, sont cochés par les dirigeants milanais. C’est donc un trio qui fait ses valises et rejoint le club italien.

Les transferts sont instigués par Piero Pirelli, nouveau président de l’AC Milan (qui s’appelait à l’époque Milan Cricket and Foot-Ball Club), dont l’entreprise de pneumatiques est déjà présente en Belgique.

A Milan, Louis Van Hege va rayonner. Il aide pleinement le club, dont le dernier titre remontait à 1907, à retrouver sa place. Milan termine 2e en 1911 et 1912, 3e en 1913. Le dimanche, le Belge joue au foot. La semaine, il travaille pour l’industriel italien.

Van Hege se met en évidence en empilant les buts. Pour ses débuts, il plante un doublé face au Genoa. Il obtient le surnom de Pallido Saettante (l’éclair pâle) pour sa rapidité et son teint de peau blanc. Il est adroit des deux pieds et extrêmement efficace devant le but.

En tout, il marquera 97 buts en 88 matches de Série A, pour un total toutes compétitions confondues de 98 buts en 91 matches. A son palmarès, notamment, un quintuplé face à la Juventus le 14 janvier 1912 pour ce qui reste la plus grosse défaite à l’extérieur de l’histoire du club turinois (8-1). Il terminera quatre fois meilleur buteur du club, dont il sera le capitaine durant 2 saisons, en 1913-1914 et 1914-1915.

Il aurait légitimement marqué bien plus de buts sans la première guerre mondiale. Appelé sur le front, il quitte l’Italie en 1915. Il revient à l’Union après la guerre, en 1919 et y range ses crampons définitivement en 1924. Il continue de travailler pour Piero Pirelli, en étant en charge du marché belge et luxembourgeois pour les affaires du dirigeant lombard. Il restera actif dans son club et en deviendra son vice-président de 1952 à 1963.