Jess Thorup sur le départ à La Gantoise, remplacé par Laszlo Bölöni ?

La Gantoise - Courtrai : 1-2 - Pro League - 2ème journée - 15/08/2020 Le duel entre Gand et Courtrai mettait aux prises deux équipes ayant raté leur entrée en compétition. Chez les Buffalos, Jess Thorup a sanctionné Thomas Kaminski, auteur d'une bourde contre Saint-Trond, mais aussi Roman Bezus et Laurent Depoitre. Davy Roef, Niklas Dorsch et Dogbole Niangbo ont reçu le feu vert. Par contre, Yves Vandehaeghe s'est contenté de remplacer Loïc Ritière par l'expérimenté Lucas Rougeaux. Cette disposition a directement donné des assurances au coach d'autant que Gilles Dewaele, un des points faibles contre Waasland-Beveren, a retrouvé sa pointe de vitesse. Devant, Teremas Moffi avait la bougeotte et s'est joué d'Igor Plastun pour ouvrir la marque (22e, 0-1). Après la pause fraîcheur (23e), les Buffalos ont reproduit leur jeu stéréotypé, lent et peu inspiré comme les deux tirs de Roman Yaremchuk (38e, 40e) sur lesquels Adam Jakubech n'a pas dû accomplir de miracle. Ce qui n'a pas été le cas de Roef sur un envoi du gauche de Hannes Van der Bruggen (43e).