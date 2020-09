Jess Thorup nouvel entraîneur de Genk : "Très heureux d’être de retour en Belgique"

"Je suis très heureux d’être de retour en Belgique. J’ai hâte de revenir et de montrer mon potentiel en tant qu’entraîneur", a déclaré vendredi Jess Thorup lors de sa prestation en tant que nouveau coach de Genk. Vendredi après-midi, Thorup a également dirigé son premier entraînement.

Le Danois a entendu parler pour la première fois de l’intérêt de Genk la semaine dernière. "Je me suis immédiatement dit que ce serait ma première priorité. Ces deux dernières années, je n’ai entendu que des choses positives, outre la façon dont ils ont joué pour devenir champions. J’ai hâte d’évoluer dans la bonne direction avec le club et d’obtenir des résultats", a déclaré Thorup, qui a été remercié à La Gantoise le mois dernier après un début d’exercice manqué.

"C’est la première fois de ma carrière que j’ai été licencié. J’en ai parlé avec de nombreux collègues et amis, mais il y a parfois quelque chose qui n’est pas entre vos mains. J’ai passé les quatre dernières semaines principalement avec ma famille et je suis resté loin du football."

À Genk, le Danois retrouvera Paul Onuachu, entre autres, avec qui il a travaillé au FC Midtjylland. "En effet, je le connais déjà, mais je pense que je peux l’aider à encore évoluer. Nous avons une équipe très jeune, mais pleine de potentiel et de possibilités. J’ai un très bon pressentiment quant au potentiel et à la qualité du noyau. Je commence avec les joueurs que j’ai et je veux leur donner une chance."

Thorup a signé un contrat jusqu’en juin 2023. Il succède à l’Allemand Hannes Wolf, qui a été licencié après un 5 sur 15. L’icône du club, Domenico Olivieri, a pris la relève par intérim. Genk est à la neuvième place avec huit points après six journées. Lundi prochain, Thorup jouera avec les Limbourgeois à domicile contre Ostende.