Jérémy Perbet rejoint le RFC Liège pour deux années

Jérémy Perbet a trouvé un nouveau club ! Il a paraphé un contrat de deux ans avec le RFC Liège club de D1 amateur. Le joueur de 36 ans tente sans doute là le dernier défi de sa carrière.

Le Français a joué pour Charleroi, Mons, La Gantoise, Courtrai, Lokeren et enfin OHL dans l’élite belge. Par deux fois il a terminé meilleur buteur de Pro League, en 2012 et en 2016. Au total, il a marqué 110 buts en 245 matches. Il a également joué à l’étranger, à Villareal et à Istanbul Basaksehir.

"Le Royal Football Club Liégeois ‎est heureux et fier d’annoncer l’arrivée de Jérémy Perbet à Rocourt. Arrivant d’OHL, l’attaquant français rejoint le Matricule 4 pour une durée de deux ans, avec l’envie et l’ambition de propulser le RFCL en D1B dans les plus brefs délais.

Avec cette arrivée de poids, le RFCL affiche clairement ses ambitions et poursuit son travail afin de construire pour la saison prochaine une équipe ultra-performante" a déclaré le club dans un communiqué.