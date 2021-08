L’Observatoire du football CIES a publié le classement des 100 joueurs de moins de 20 ans qui ont accumulé le plus d’expérience en 2021. Trois Belges y figurent : le Rennais Jérémy Doku (8e), le Genkois Maarten Vandevoordt (23e) et le Liégeois Hugo Siquet (30e).

Pour classer les jeunes joueurs, le CIES pondère le nombre de minutes jouées avec le niveau sportif des clubs employeurs ou des compétitions jouées. Concrètement, une minute jouée en Premier League ou avec le Real Madrid vaut plus qu’une prestée dans notre compétition nationale avec un club belge. Une observation qui explique pourquoi Doku (2042'), qui a joué moins de minutes que Vandevoordt (2250') et Siquet (2083'), est devant eux au classement.

La révélation barcelonaise Pedri González se positionne en tête du tableau. L’Espagnol a participé à 49 rencontres en 2021 avec le FC Barcelone et sa sélection. Mason Greenwood termine juste derrière le médian. L’ailier anglais a inscrit 10 buts en 36 parties avec Manchester United. Le podium est complété par le Néerlandais Ryan Gravenberch, qui joue dans son championnat national, à l’Ajax.

En plus du Genkois et du Liégeois, deux défenseurs centraux qui ont rejoint la Jupiler Pro League cet été sont présents dans le top 100 : le Chypriote Stelios Andreou, arrivé à Charleroi, et l’Anglais Taylor Harwood-Bellis, prêté par Manchester City à Anderlecht.

Un classement à garder précieusement pour voir si les prédictions se confirment… ou pour de futures saisons à Football Manager.