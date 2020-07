Jelle Van Damme : "J'ai envoyé mon CV au Standard et à l'Antwerp"

Jelle Van Damme veut oublier au plus vite sa saison catastrophique à Lokeren qui s’est soldée par une faillite et une disparition du club de Daknam.

A 36 ans, l’ex-Diable Rouge veut encore évoluer une ou deux saisons au plus haut niveau. Il a confié, à nos collègues de Sporza, qu’il souhaiterait retrouver un club en D1A : "J’ai déjà envoyé mon CV au Standard et à l’Antwerp, mais je n’ai pas encore reçu de réponse concrète. Nous ne sommes que début juillet. Certains championnats sont toujours en cours et la période de transfert n’a pas encore véritablement commencé".

Le Liégeois d’adoption, qui a joué plus de 200 matches au Standard en 5 ans rêve donc de pouvoir porter à nouveau la vareuse "rouche".

Jelle Van Damme, qui aura 37 en octobre, n’est pas prêt à ranger ses crampons, il se sent même dans la forme de sa vie : "Je n’ai jamais été aussi en forme que maintenant à la mi-saison. J’ai beaucoup d’expérience et je connais bien le championnat belge. Je peux aider de nombreux clubs et je peux évoluer à différentes positions".

L’appel est lancé reste à voir si un club de D1A répondra à la main tendue par Jelle Van Damme.