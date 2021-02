Jelle Van Damme (ex-Standard et Anderlecht) tire sa révérence : "J’ai donné tout ce que j’avais"

Jelle Van Damme tire sa révérence à l’âge de 37 ans. International belge à 31 reprises, le défenseur passé notamment par Anderlecht et le Standard a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Natif de Lokeren mais Liégeois d’adoption, celui qui a joué plus de 200 matches au Standard en 5 ans rêvait de pouvoir évoluer à nouveau à Sclessin. Mais le Standard n’a visiblement pas répondu à ses appels : "Je prends officiellement ma retraite du football. C’était un choix difficile mais aussi facile car mes enfants ont toujours été ma priorité… Je leur ai promis de ne plus partir trop loin et il n’y avait rien d’assez proche ou d’assez intéressant qui est venu. Donc, je me retire… et pour être honnête, il y a plus important dans la vie que ce beau jeu ! Permettez-moi tout d’abord de remercier tous les clubs et mon pays pour lesquels j’ai joué, de m’avoir donné la chance de défendre leurs couleurs et son drapeau ! Je peux honnêtement dire que j’ai vraiment donné tout ce que j’avais en moi, à chaque fois".

A lire aussi : Jelle Van Damme : "On m’a même proposé de jouer en 4e Provinciale !"

Sans club depuis la fin de son aventure à Lokeren au terme de la défunte saison, Jelle Van Damme a également laissé un message d’amour à tous les fans de football : "Merci aussi à toutes les personnes qui ont été proches de moi au cours de ma carrière. Merci pour le soutien dans les bons et les mauvais jours. Dernier point mais non des moindres, je tiens à remercier tous les fans… et oui aussi les fans des équipes adverses.. vous étiez le carburant de mon moteur.. et comme nous pouvons le voir maintenant.. le jeu est totalement différent sans vous tous dans les gradins.. alors j’espère que ça reviendra à la normale très bientôt ! Vous allez me manquer !!! Je vous aime tous et nous nous verrons bientôt quelque part… alors pour l’instant, profitons un peu de la vie et puis nous verrons ce qui se passe sur mon chemin… Ce fut un plaisir !!! Restez en bonne santé."