Jean-Paul Belmondo : de la boxe au football, la passion du sport

C’est au lycée, quand il a 10 ans, qu’il découvre le football. Il y joue au poste de gardien de but. "J’étais gardien de l’équipe de mon école. On m’avait désigné à ce poste et j’ai adoré ça. J’étais doué je dois dire, j’adorais plonger !" expliquait Bebel. C’est une passion qu’il pratiquera longtemps, notamment pour des œuvres de charité. Il dispute ainsi plusieurs matches des Polymusclés-Intermittents, une formation créée en 1962 où l’on retrouve des journalistes, des artistes, des sportifs.

En 1973, aux côtés de Daniel Hechter, Jacques Bloch et Francis Borelli, il participe à la renaissance du Paris SG, club où il se rendait souvent pour voir les matches.