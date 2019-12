Jean Kinderman sur Lukebakio : "Il aurait pu briller chez nous"

À Anderlecht, pour diverses circonstances, les jeunes sont arrivés en nombre en équipe première. Une présence qui parfois pose question, inquiète pour d’autres, mais qui donne plutôt le sourire au directeur du centre de formation des mauves : Jean Kinderman…

Rencontre avec celui qui participe à l’éclosion des jeunes pépites anderlechtoises depuis 15 ans…

Jean Kinderman, on imagine que vous êtes plutôt heureux de cette arrivée massive de jeunes en équipe première…

Je suis fatalement tout à fait heureux de voir autant de jeunes qui transitent, aujourd’hui, du centre de formation vers l’équipe première et que bon nombre d’entre eux prouvent qu’ils sont très talentueux. On les connait depuis des années, ils sont doués. Maintenant, les circonstances font qu’il y a un apport un peu plus important que d’habitude. Mais j’espère que ces garçons vont se maintenir, qu’ils vont prouver leurs capacités et montrer qu’ils ont le niveau pour jouer chez les pros, ici au Sporting, avant d’envisager les grands clubs européens pour certains.

Avez-vous parfois peur que certains se brûlent les ailes ?

Chaque trajectoire est différente. Les circonstances, la concurrence, les faits de match vont faire que certains vont briller et d’autres pas. Je ne peux que leur conseiller de s’accrocher et de travailler dur. Mais je n’ai pas peur de voir sombrer ces joueurs. On a déjà vu des joueurs qui, après 10-15 matchs en équipe première, disparaissaient du paysage footballistique. Mais je crois que ceux-ci sont munis d’assez d’intelligence et de patience pour se rendre compte, qu’aujourd’hui, ils sont privilégiés en ayant autant de minutes de jeu au Sporting, même dans une équipe qui, il est vrai, se cherche un peu.

Vous gardez des contacts avec certains ?

Mon rôle est d’amener les joueurs vers l’équipe première et le monde professionnel. Mais, une fois le cap passé, il y a un staff très compétent pour s’occuper d’eux. Ma porte est toujours ouverte s’ils ont besoin d’un conseil mais, pour ma part, je suis déjà dans la préparation des prochaines générations.

Certains joueurs vous surprennent-ils ?

Disons que pour pas mal de joueurs, aujourd’hui dans l’équipe A, on avait pas anticipé une éclosion aussi rapide. Nous connaissions leurs grandes qualités mais, fatalement, les circonstances les ont vus arriver en masse très rapidement. Et pour certains, peut-être, trop vite. Mais je ne suis pas spécialement surpris par l’un ou l’autre. Par contre, ce qui est positif pour le centre de formation, ce sont les histoires que l’on pourra raconter aux futures générations. Par exemple, Marco Kana nous permet d’expliquer que l’on peut avoir à peine 1m80 et jouer défenseur central à Anderlecht grâce à des qualités techniques et mentales. D’autres garçons, comme Sieben Dewaele, qui a 20 ans, c’est un exemple de patience. Et cela nous aide à convaincre les jeunes de se montrer patients et de ne pas vouloir partir trop tôt.

Les choix en équipe première facilitent donc votre travail ?

On garde quand même 2 grands concurrents : les entourages qui voient trop grand et les clubs étrangers. Mais, évidemment, les événements actuelles nous donnent des arguments supplémentaires. En attendant, nous perdons quand même chaque année 1 à 2 joueurs. Mais, avec 15 ans d’expérience, je peux dire que c’est rarement un choix payant. Bon nombre d’entre eux jouent aujourd’hui dans des niveaux inférieurs ou n’ont carrément pas de club. Pour en revenir à la question, c’était quand même plus simple de convaincre un jeune il y a 15 ans. Le paysage footballistique chez les jeunes a beaucoup changé. Mais, oui, avec la nouvelle philosophie du club, qui colle plus avec ce que nous faisons au centre de formation depuis des années, cela nous donne des atouts supplémentaires. Sans parler des exemples que sont les Lukaku, Tielamans, Praet, Dendoncker,. Nous avons des arguments qui prouvent que le Sporting peut être un tremplin vers le top européen.

Quand vous constatez que les portes sont grandes ouvertes pour les jeunes aujourd’hui, avez-vous des regrets par rapport à des joueurs qui, dans le passé, n’ont peut-être pas eu les mêmes opportunités ?

Je ne suis pas du genre à avoir des regrets. Je sais que les personnes du centre de formation font un boulot extraordinaire. Par contre, j’ai parfois des regrets quand je constate qu’un joueur à fait le mauvais choix en nous quittant trop tôt. Mais le club aussi, par le passé, à parfois laissé partir des joueurs dont je me disais " Purée, on aurait pu le convaincre de rester un peu plus longtemps. Si les circonstances avaient été plus favorables, il aurait pu briller chez nous ". Et je n’en citerais qu’un : Lukebakio ! Dodi était un top talent mais qui, par les circonstances et par les influences, a fait un autre choix. Aujourd’hui, il brille en Allemagne et en équipe nationale espoir. J’aurais préféré le voir plus longtemps chez nous.

Si il était arrivé dans une période similaire à celle que l’on connait aujourd’hui, il jouerait ?

Sans aucun doute… Sans aucun doute…