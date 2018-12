Jean Butez : " Avec Benjamin Pavard, on a fait quelques conneries… "

Il est le solide gardien d’un Excelsior Mouscron qui doit surtout son médiocre classement à sa difficulté à marquer : Jean Butez pourrait dépanner, il a été formé comme joueur de champ. Le gardien nordiste parle de ses gants, du casque de Petr Cech, d’Harbaoui, des insultes du public, de Zizou et des clean-sheets. Mais il évoque aussi Logan Bailly, le Boxing-Day, Iker Casillas, ses trucs sur péno, Arsène Wenger et les commissions aux agents. Et évidemment... Patrick Sébastien. Jean Butez passe " Sur le Gril ".

Avec son nom prédestiné, il devait forcément errer près de la cage. Il aurait même pu être buteur, car longtemps il fut… joueur de champ. Mais dans la ligne arrière. " J’étais back droit jusqu’au jour où Lille est venu me scouter dans mon club de village " explique Jean Butez. " Lors des tests, j’ai passé les exercices pour les deux postes, et finalement le LOSC m’a recruté comme gardien. Mais jusqu’à mes 16 ans, il m’est encore arrivé de dépanner l’équipe comme défenseur. Si Bernd Storck est au courant ? Je ne sais pas, mais il vaut mieux ne pas le lui dire (rires). J’ai parfois encore envie de monter sur les corners, même si depuis que je suis gardien, je n’ai marqué que sur un dégagement… au futsal ! C’est utile de connaître les deux postes : on demande aux portiers de s’impliquer dans le jeu collectif et dans les relances au sol, à l’entraînement je participe d’ailleurs aux toros et aux ateliers de possession. J’ai gardé une mentalité collective loin du cliché du portier solitaire, c’est précieux de se plonger dans des situations où il y a du monde autour de soi pour pouvoir dominer les mêlées ou mieux gérer les face à face avec un attaquant. "

Engagé pour le maintien (" On garde la tête froide, il reste beaucoup de matches, on reste sereins tout en étant 100 % concernés ") avec l’Excel où il a resigné pour 3 ans, Jean Butez a failli l’hiver dernier rejoindre… Anderlecht. " Il y a eu des contacts, car Boeckx souffrait d’une hernie discale, et Sels avait besoin d’un n°2. Mais ça n’a pas été plus loin que ça. Je n’aurais pas été contre : on peut aussi apprendre comme doublure. Et rien n’est jamais figé : à Mouscron, j’ai commencé comme n°3. Logan Bailly m’a pas mal aidé : ce qui lui arrive est regrettable mais il est fort mentalement, et je suis convaincu qu’il retrouvera un bon club. Mais comme joueur pro, il ne faut pas se voiler la face : nous sommes des produits et les clubs veulent réaliser des plus-values, c’est la loi du business. On ne doit pas s’en plaindre : on a la chance de vivre de notre passion. Avec la nouvelle réglementation sur les managers, on va devoir payer nous-mêmes les commissions de nos agents. C’est nécessaire pour avoir plus de transparence et réduire la corruption. Mais les clubs nous paieront directement au lieu de passer par les agents : nos salaires vont donc monter ! "

Chef d’orchestre

Bercé, petit, par le souvenir de Zidane (" C’était mon idole, je revois encore son but en finale de Champions League contre Leverkusen en 2002… "), Butez a depuis tourné le bouton pour s’inspirer de portiers. " J’admire la prestance de Buffon, de Casillas et de Neuer, qui sont des exemples de longévité, de personnalité et de régularité. J’observe leurs appuis et leur coaching, j’admire aussi De Gea pour son jeu sur sa ligne. Les gardiens sont souvent moins cotés que les attaquants sur le marché des transferts, mais les sommes du dernier été pour Alisson et Courtois montrent que notre valeur est en train de grimper. Le gardien est important, car tous ses arrêts sont décisifs et chacune de ses erreurs est fatale. Mais le portier est aussi un chef d’orchestre : il montre qu’il est là, il coache ses défenseurs et il impose le rythme du jeu. Je suis calme de nature mais je n’ai pas peur de plonger dans les pieds d’un attaquant : comme chaque gardien, j’ai un côté tête brûlée. Et ma commotion de l’an dernier n’a laissé aucune séquelle : je n’ai aucun souvenir de l’impact et jamais je n’ai eu l’intention de mettre un casque comme Petr Cech. Mais je me souviens bien de mon premier mach comme pro : je suis allé quelques fois aux chiottes (sic) avant le coup d’envoi. Après, je me suis senti tout léger. " (rires)

4e au classement des clean-sheet de la Pro-Ligue (il en compte cinq), derrière Bolat, Vukovic et Ochoa (" Mais je ne fais pas une obsession de ce ranking, vu notre classement je me réjouis davantage quand Mbaye Leye nous marque un but que quand moi je fais un arrêt… "), Jean Butez a, comme tout gardien, une relation particulière avec ses gants. " Je dois toujours les laver moi-même : j’ai mon petit rituel sous la douche avec un spray spécial. Après, il ne faut surtout pas les passer au séchoir ou les poser sur le radiateur : ils doivent sécher à température ambiante, sinon ils sont rêches. Mais je ne leur parle pas et je ne leur donne pas non plus des petits noms (rires). Je cause parfois tout seul mais ça s’arrête là : je ne suis pas fou à ce point ! "

Frappe de bâtard

Consultez le répertoire téléphonique de Jean Butez, vous y trouverez les coordonnées d’un… Champion du Monde hexagonal. " J’ai fait l’internat à Lille avec Benjamin Pavard, c’était un bon pote, on a été champions ensemble en U19 et avec l’équipe réserve. On était voisins de chambre, on partageait le cours, on a aussi partagé pas mal de fous rires et de conneries (rires). Benjamin ne s’est jamais pris la tête, il a toujours progressé sur ses qualités, avec du travail et en se fixant des objectifs raisonnables. Il ne faut jamais se prendre pour quelqu’un d’autre : quand t’arrives en Equipe de France et que tu veux faire du Zidane, tu vas te planter. Tu dois faire du Pavard, Benjamin a toujours fait comme ça. Il a même sa chanson depuis son fameux but au Mondial : ‘Pavard, il vient de nulle part, avec sa frappe de bâtard’ (rires). En rue, tout le monde la chante quand il passe, ça doit le saouler à force... Mais moi, je veux bien avoir une chanson à mon nom à Mouscron, Penneteau a bien la sienne à Charleroi (rires). Moi chanteur ? A Mouscron j’ai évité le traquenard, mais pour mon bizutage au LOSC, j’avais choisi ‘Les Sardines’ de Patrick Sébastien. " (rires)

Élément solitaire d’un sport collectif, le gardien subit aussi ses régimes particuliers. Notamment un rapport ambigu avec le public. " Mon pire cauchemar, c’est de provoquer un auto-but et de me retrouver dans mes propres filets : la honte devant des milliers de spectateurs… et c’est toi qui fais la couille (sic). Lors de mes dégagements en coups de pied de but, j’entends bien que le public adverse scande ‘Enc… !’, mais ça me fait plutôt marrer : le public qui insulte, ça fait partie du jeu et du folklore. Un public qui participe au match et qui vibre, c’est plutôt une chance et il faut en profiter. Et le fait de ne pas piger le Flamand m’arrange aussi bien souvent. " (rires)

Francky Vanden Driessche, l’ex-gardien mouscronnois, se vantait d’avoir un truc pour stopper les penaltys : son héritier actuel dans les bois hurlus ne partage pas encore cet avis. " On m’a expliqué une technique qui marche une fois sur trois en moyenne : il faut regarder le pied d’appui du joueur quand il fait son premier pas en reculant après avoir déposé le ballon sur le disque. Mais ça vaut ce que ça vaut. Mickaël Landreau, un spécialiste des pénos, racontait qu’il savait parfaitement emmener le tireur vers le côté qu’il avait choisi : ça, j’y crois car c’est du concret et Landreau a démontré qu’il brillait dans cet exercice. Après, et malgré l’analyse vidéo des tireurs adverses qu’on pratique ici avec le staff, stopper un péno est d’abord une question de chance, d’intuition et d’intox : c’est un petit jeu d’influence entre le portier et le tireur. Et un péno frappé parfaitement reste imparable : regardez Harry Kane, il frappe toujours le même… et il rentre chaque fois ! "

Pâtes pesto….

Lui qui rêve d’Arsenal (" C’est quasiment un club francophone, Arsène Wenger y a laissé sa trace ") et du foot anglais, se voit bien progresser encore dans sa carrière. " La compétition belge est intéressante et très instructive : c’est un championnat très ouvert, où tout le monde peut battre tout le monde. De tous les attaquants de Belgique, Harbaoui est le plus imprévisible : il est bon au jeu, bon dans les duels et excellent de la tête, il peut aussi frapper de n’importe où. Des joueurs comme Luis Garcia (Eupen) et Xavier Mercier (Cercle Bruges) sont aussi redoutables techniquement : leurs frappes passent derrière la défense ou flottent, je n’aime pas les affronter. "

Avant d’aborder 2019, un dernier devoir s’offre à lui avec Mouscron : une visite risquée à l’Antwerp, en ce fameux Boxing-Day. " Moi ça ne me dérange pas trop, le foot à Noël c’est toujours une ambiance particulière : on distribue des bonnets de Père Noël, l’atmosphère rappelle l’Angleterre. Mais demandez à ma copine, le foot à Noël, ce n’est vraiment pas son truc… Avec l’équipe, on était ce 25 décembre au soir en mise au vert à l’hôtel au lieu d’être comme tout le monde en famille. La veille, je me suis offert une petite coupe de Champagne et un petit toast de foie gras. Mais la veille du match à l’hôtel, c’est menu pâtes pesto et champignons ! "

Et si c’était la recette d’une 6e clean-sheet ?

