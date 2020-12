"Je suis peut-être un peu distrait" : à peine en fonction, le nouveau sélectionneur de la Norvège déjà à l'amende

A peine entré en fonction, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale norvégienne de football, Staale Solbakken, a écopé d'une amende salée pour avoir enfreint les règles de quarantaine liées à l'épidémie de Covid-19.

Devenu formellement sélectionneur lundi, le tacticien de 52 ans a consenti à payer 20.000 couronnes (1.885 euros) pour, dit-il, s'être trompé dans les dates exactes de sa quarantaine.

"J'ai accepté l'amende de 20.000 (couronnes) après un coup de téléphone avec la police", a-t-il dit mardi au journal Verdens Gang (VG).

Rentré le 28 novembre du Danemark après avoir été congédié par le FC Copenhague qu'il entraînait, Solbakken a été vu assistant à un match dimanche dans les tribunes d'un stade ainsi que sur l'antenne d'une télévision norvégienne lundi matin dans un autre stade.

Quarantaine non-respectée

Ces apparitions en public sont en violation de la quarantaine de dix jours imposée en Norvège à la plupart des voyageurs en provenance de l'étranger.

Le nouveau sélectionneur a confié à VG s'être emmêlé de bonne foi dans ses calculs au terme d'une période chargée, marquée par sa nomination en lieu et place du Suédois Lars Lagerbäck remercié après l'échec de la Norvège à se qualifier pour le prochain Euro.

"Je suis peut-être un peu distrait", a-t-il affirmé au journal.

Si la Norvège connaît un certain succès dans sa lutte contre la pandémie, avec le 3e taux de contamination le plus faible d'Europe selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), son équipe nationale de football n'a en revanche pas réussi à se qualifier pour une compétition internationale majeure depuis le Championnat d'Europe en 2000.