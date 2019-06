"Je suis fier", clame Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino était inévitablement abattu après la défaite de Tottenham en finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

"On a bien joué en seconde période. Ce n'est pas facile de jouer contre une équipe qui joue très bien en transition", a-t-il réagi après le coup de sifflet final. "Je me sens si fier. On n'a pas eu de chance. Commencer une finale de Ligue des champions 1-0 derrière au score dès le début, c'est une situation compliquée, ça a un impact psychologique.

Ca change complètement les plans. Je pense que l'on a essayé. Je suis fier de ces joueurs, de ces fans. C'était une première finale de Ligue des champions, et je suis optimiste pour l'avenir. (Sur le penalty du début du match): Ce sont des circonstances que l'on ne peut pas prévoir et s'y préparer. Ca ne change pas que les plans, ça change la dynamique. En deuxième période, on aurait mérité plus, on aurait mérité d'égaliser, de marquer. On a pris des risques, on s'est battus. Nous devons être fiers de ce que nous avons fait, ne pas être trop déçus, trop tristes. Toute cette aventure a été formidable pour Tottenham.

Ca fait partie de l'apprentissage, de l'expérience. Regardez, l'année dernière Liverpool était dans notre situation et aujourd'hui ils occupent la positon du Real Madrid de l'an passé. Je suis content de diriger cette équipe, ces joueurs. Je félicite Liverpool parce qu'ils ont fait une grande saison. Lorsque l'on vit une telle expérience, on veut y retourner. J'espère que l'on pourra revivre cela dans le futur."