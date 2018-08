Jason Denayer sur son transfert à Lyon : "Je suis ici pour retrouver de la stabilité"

Jason Denayer a été officiellement présenté ce lundi par l'Olympique Lyonnais à la suite de son transfert. Le défenseur rejoint la formation française en provenance de Manchester City, après quatre années de prêts successifs. Il a répondu aux questions de OLTV, la chaîne du club.

"Cela me fait énormément plaisir de venir jouer à Lyon. Après plusieurs tentatives, celle là aura donc été la bonne. Le club me suivait depuis trois saisons. Cela montre que les dirigeants me voulaient vraiment et qu’ils connaissent parfaitement mon jeu. C’est un honneur de jouer ici", révèle-t-il. En effet, il y a souvent eu des rumeurs de l'intérêt du club lyonnais les étés précédents avant qu'il parte chaque fois en prêt.

N'arrivant pas à s'imposer dans l'effectif pléthorique des citizens, le jeune Belge (23 ans) a enchaîné les locations lors des dernières saisons. Il est passé par le Celtic, Galatasaray, Sunderland et Galatasaray à nouveau. "Je viens avec beaucoup d’ambitions et l’envie d’aider l’équipe. Je suis ici aussi pour retrouver de la stabilité après quatre dernières saisons passées en prêt".

Ce n'est pas la première fois que Denayer se rend à Lyon. "Je connaissais déjà le Groupama Stadium pour m’être rendu ici avec la Belgique lors d’un match contre l’Italie lors de l’Euro 2016. Tout semble être fait à Lyon pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions".

International belge à huit reprises, le défenseur central n'a plus été sélectionné depuis l'Euro 2016 et le match contre le pays de Galles en quart de finale. Florian Maurice, le responsable du recrutement de Lyon, pense que sa nouvelle équipe peut l'aider à retrouver la sélection. "C’est encore un jeune joueur mais il est déjà très expérimenté. Il vient d’être sacré champion de Turquie avec Galatasaray et a fait ses preuves également en Premier League. Il avait envie de se lancer dans une nouvelle aventure et on a les moyens ici de l’aider à retrouver la sélection belge".