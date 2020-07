Jadon Sancho, Kylian Mbappé, Lionel Messi ces joueurs qu'il faut rapidement prolonger

Le mercato estival 2020 sera particulier mais pour de nombreux clubs, il faut voir plus loin et s’intéresser aux joueurs dont les contrats expirent dans les années à venir. Selon le CIES observatoire du football, Dortmund, le PSG et le FC Barcelone ont tout intérêt à prolonger Jadon Sancho, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Un nouveau contrat ferait bondir, parfois de manière spectaculaire, la valeur marchande de ces joueurs.



Les situations contractuelles et les profils de ces trois éléments sont différents.



Plus qu’un an pour Messi, le Barça dos au mur



La star Messi est encore liée pour douze mois avec les Blaugrana. Il sera donc libre dans un an. Cette perspective fait trembler les fans catalans et aliment les rumeurs de départ. Sur un plan sportif, la perte serait immense pour le Barça. Mais financièrement également, le coup serait dur. Malgré ses 33 ans, le quintuple ballon d’or pèse encore 80,3 millions €. Une petite année de plus dans son bail ferait grimper cette valeur à 115,4 millions €. Un gain potentiel non négligeable.



Sancho et Mbappé encore deux ans de contrat



C’est l​​​'une des promesses du foot européen et donc un des joueurs les plus courtisés. Avec deux ans de contrat, Dortmund peut encore voir venir. Mais si le BVB parvient à convaincre son joueur de prolonger son bail, cela permettra sans doute de refroidir quelques prétendants. Actuellement, l’international anglais est évalué à 180,4 millions d’euros. En cas de prolongation, ce chiffre augmenterait de 42,7 millions €, sacrée inflation.



Le PSG a aligné les zéros sur son chéquier pour arracher Mbappé à l’ASM. Le meilleur jeune de la dernière Coupe du Monde a encore pris de l’épaisseur… et de la valeur depuis. Le Français, dont le bail expire le 30 juin 2022, reste l’une des plus grosses cotes du marché. Déjà évalué à 242,3 millions €, il pourrait atteindre une valeur "projetée" de 281,7 millions € en cas de prolongation.



Vertonghen, un joueur libre potentiellement bankable



On peut arriver en fin de contrat et toujours être un "placement" intéressant. Willian ou Jan Vertonghen n’ont pas trouvé d’accord pour prolonger leur aventure à Chelsea et Tottenham. Ces deux clubs auraient peut-être été bien inspirés de faire un effort. Selon le CIES, avec encore une année de contrat, le brésilien vaudrait plus de 15 millions € et notre compatriote plus de 8.